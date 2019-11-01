专访给中央讲区块链的陈纯院士：我们应该拥抱区块链监管

沉寂一年的区块链迎来了重整旗鼓的机会。

2019年10月25日，区块链作为核心技术自主创新重要突破口的内容一经公布，就引发了人们对行业的无限遐想，区块链的概念重新被人们思考和定位。追溯这背后的推动力量，不得不提到一位来自浙江大学的计算机专家——中国工程院院士陈纯。

10月31日，陈纯院士与浙江大学区块链研究中心常务副主任蔡亮副教授接受网易科技等媒体的采访。

探索区块链，迎接新时代

陈纯院士对区块链的探索已有许久。2017年，在杭州举办的全球区块链金融峰会上，陈纯院士谈到区块链技术已经进入联盟区块链阶段，并且谈到金融有望成为区块链率先落地的行业。当年全球首个区块链产业园区也落户杭州西溪谷区。陈纯在当时认为区块链创建信任，应用前景广阔。

2018年，浙大计算机学院和软件学院，设置一门名为《区块链与数字货币》的课程。这是国内首家开设此类课程的高校。

2019年习近平总书记强调要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口。

在这样的背景下，陈纯院士在接受网易科技等媒体访问中谈到作为一名区块链工作者，因近期行业的发展深感鼓舞，同时感觉到责任重大。在现场，陈纯院士回答了公众的疑惑——“什么是区块链？”，他认为区块链是一个分布式账本，区块链的思想是单点发起，全网广播，交叉验证，共同记账。区块链最终要靠技术保障，促进的是生产关系，使得大家更好的工作。

在监管技术方面，区块链节点的追踪与可视化；联盟链穿透式监管技术；公有链主动发现与探测技术；以链治链的体系结构及标准均为发展趋势。

在谈到区块链发展监管难题时，陈纯院士表示目前区块链规定要备案和实名，但是区块链的技术特点是匿名性，需要技术监管和金融监管赶上来，这样的条件下才能实现大规模的应用。同时区块链发展更要拥抱监管，就像开车的时候路上需要交警来管理。

此外，陈纯院士表示在中国联盟链平台的发展是因为联盟链自身有更高的性能，同时多中心化，更体现出中国特色，未来更需要浙大方面在技术上做得更强更大，支持国家的数字经济发展。

陈纯教授主要介绍了技术研究、产业应用和监管服务三方面的内容，第一方面，在技术研究上，陈纯教授认为积极落实，争取区块链技术发展主动权，大力发展国产自主可控的区块链技术平台，充分体现中国特色，而不是完全基于国外开源平台。除了强化区块链包括联盟链和公有链核心技术研究之外，也要努力探索与人工智能、大数据等融合发展。

目前浙江大学区块链研究中心主要从事的是联盟链和区块链监管等领域的技术研究，目前包括

第一，联盟链核心技术突破，包括联盟链高性能关键技术、区块链安全隐私关键技术、高可用性的关键技术以及高可拓展的关键技术。

第二，链上链下数据协同技术的发展，链上指的是区块链，链下是指传统可信系统，目前要研究大规模高性能点对点网络，模块化安全密码学协议，高性能可编程计算引擎和可定义的数据分发协议。

第二方面在产业应用上，联盟链产业化应用在金融行业、法律领域、医疗领域等，这是区别国外区块链的地方，国外区块链基本上是基于金融创新带动别的行业创新，在中国则要加快区块链应用落地，重点分析区块链技术能够解决的业务痛点以及在不同场景下的实用度。

第三方面在监管服务上，大规模应用中没有好的监管，就像马路上没有站上一个交警，或者说没有红绿灯。任何一个好的技术或者工具都需要被正确予以使用。区块链作为重要的底层基础设施，要高度重视安全问题。浙大在和有关部门积极合作，在技术上为监管提供支撑。

从知青到院士，从数学到计算机

1955年出生的陈纯有着诸多荣誉，浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师、国务院学位委员会学科评议组成员、国家列车智能化工程技术研究中心主任、国家教委“跨世纪优秀人才培养计划”首批入选专家、浙江省首批特级专家、2012年度全国五一劳动奖章获得者……2015年，陈纯当选为中国工程院院士。

这样一位计算机专家成长于浙江象山一个偏僻的渔港古镇，1974年到了东海海岛上插队落户，当他作为知青代表出席浙江省首届上山下乡知识青年代表大会时，他第一次坐了火车，陈纯在日记中写道：“回去后一定要更加努力干活，当好新一代的农民，争取每年能来杭州开会……”

1977年，立志当新一代农民的陈纯迎来了生命中的机遇——“恢复高考”。语文奇好无比，因答卷出色还获得额外加分的他，却报考了厦门大学数学系，究其原因是数学家陈景润毕业于此。不料，一本《计算机程序设计艺术》改变了陈纯的人生轨迹，当陈纯在图书馆偶然看到这本书时，就开始了自学计算机课程。于是，他来到浙大攻读了计算机专业研究生。

打开知网，可以搜索到陈纯自1990年起至今的160余篇学术论文：《视频分割技术的发展》、《基于改进的弹簧-质点模型的三维服装模拟》、《服装CAD综述》……陈纯的研究始终走在时代前沿，从图像到视频再到大数据，“计算机丝绸印染花样设计分色处理及制版自动化系统”、“纺织品数码喷印系统”、“地毯混色数码喷印系统”和“图像自适应数码精准印花系统”是陈纯三十年在中国轻纺业完成的重要系统工程，大大将研究成果运用在信息化和工业化上。陈纯的研究成果获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项等奖项。

以下为网易科技等媒体采访陈纯院士和蔡亮教授实录：

1问：区块链是个新名词，希望陈院士从专家的角度给观众比较笼统介绍一下区块链？同时区块链的发展对浙江和浙江大学有怎么样的影响？

陈纯：从根本上说，区块链是一个分布式的数字账本。它最大的特点就是，它是一个记账系统，而这个系统是分布式的。如果想要产生一个共识，产生一个大家互相相信的系统，就不能把数据放进一个中心化的系统里。

举例来说，一个村子里，张三借给李四一百元，他要让大家知道这笔账，就通过村里的广播站播出。全体村民听到了这个广播，收到了信息，他们进行点对点地核实后，就把这个信息记在自己的账本上。这样一来全部村民的账本上都写着“张三借给李四一百元”。这所有的流程就是一个记账系统，并且根据时间顺序排列出一个个区块，区块又连起来成了一条链，这就是我们说的区块链。它按照时间的顺序头尾相连，可回溯，但不可篡改，因为它们都是加密的。因此概括来说，区块链是一个分布式的统一记账系统，大家都是公正的、透明的。

这里也说明了区块链的一个思想：单点发起，全网广播，交叉审核，共同记账。按照刚才的例子，单点发起就是张三借给李四一百块钱，全网广播就是张三把这个信息放到广播站全网广播，交叉审核就是大家每一个人都知道这个消息，就要查询并点对点核实。确认无误后，再共同记账。这四个步骤要靠一系列的技术来保证，包括分布式算法等等。

蔡亮：人工智能能够促进生产力的发展，提高效率，区块链就是更好地去促进生产关系，更好工作，区块链真正帮助解决生产关系的问题，尤其是实体经济的发展，能把下游材料提供商，和设备提供商，安全监管、物流等都可以上链，可以缩短银行担保等时间。相对来说，区块链是一个更全面提升的广泛的技术。

陈纯：区块链这个学科是一个比较综合性的学科，虽然区块链技术主要是有计算机技术来支撑，走上社会需要经济学，法学，数学等交叉学科的应用，浙江大学已经走向了前列。

2问：目前在区块链方面，国内和国外关注的技术有不同，从全球看，中国走在什么位置，目前面临的监管难点有什么？

陈纯：西方国家集中在以公有链为驱动，在金融上创新，中国是以联盟链为基础的底层平台建设是有优势的。但是要看到联盟链底层研究仍然是以美国为首的国家占有优势。我们的优势是集中于联盟平台上。在大学更要加大基础研究，进行大量投入，在区块链技术应用上要管好用好。我们国家出台两个管理条例，网信办目前规定区块链要施行备案制和实名制，但是区块链是匿名性。技术监管和金融监管上来之后，很多区块链技术才能符合应用，

3问：区块链如何防止公务员懒政，带来更好的政府服务？

陈纯：区块链在政务领域，有助于建设成型体系的社会，在联盟链的信息是实名制的，可以追溯的，不可替代，会使得社会的诚信体制往前迈一步。区块链可以实现数据不动，模型动，可以实现分散下的数据集中操作，各分散场景通过节点来提供数据，区块链在需要把互相协助的场景下，可以通过信任，来共享数据，实现政务的方便。

4问：区块链人才缺口如何解决？

蔡亮：目前区块链还没有真正应用到大范围赋能，真正的人才是很少。浙江大学配合政府在建设全国监管系统，需要很多人才，在系统没有出来之前，也就是没有一个标准的时候，人才是缺乏的。

5问：能否在区块链涉及民生方面的应用场景举例？

陈纯：中国政府对民生的关注的广度和深度有了一个新的技术系统，所谓广度和深度，比如使用了区块链技术，能使民生问题在广度和深度上都有新的提升。所谓广度。比如牙齿保险，现在很少有保险公司来保牙齿，因为牙很麻烦，信息不能共享。比如有人在上海牙科拍一个X光片，之后又到了杭州的诊所检查拍片，做了两个同样的项目，保险公司就不给保险了，就是因为信息没有得到共享。

再比如种植牙，从牙齿的材料到牙齿的生产制作需要走很多流程。从物流、金融的层面来看，一个牙科医生治疗一个病人，这个病人能够在区块链上与牙医共享自己的信息，同时使得牙齿的制造商也收到这些信息，那么他的假牙就可以很快制作完成，不需要再到诊所提供预付款、签合同等等。大家都在链上，时间就能被大幅缩短。所以说有了区块链，以前不能做的事情，现在可以推出新的业务，这就是应用的广度。

民生领域应用的深度也会有。中国的银行表示，做中小企业贷款很难，不是没有钱，而是因为要提供资产担保或者股票担保，或者是有别的企业给它担保。所有担保、签合同、协调都需要时间，时间就是效率。但如果说这个中小企业本来就有订单，就可以用订单去抵押，或者有应收款还没收到等等，这些信息都在链上看得清清楚楚，银行可以自己判断。所以把应收账款变成了区块链上的数字凭证，银行可以自动地确认打多少折，是否直接给贷款，那么中小企业办理贷款效率就提高了。浙商银行“应收款链平台”目前使用了区块链技术，据了解已经节省了80%的审核时间，成本也降低了50%。。

所以区块链的应用，只要它会涉及到存证、信任、协同，不可篡改等特点，都是可以的。

6问：今天5G商用套餐发布，区块链和5G碰撞出什么火花？

陈纯：5G解决通信问题，是一个移动互联网能动互联网，主要是传输速度加快，能爆发出新的应用场景，但无论如何，5G还是像一般的移动互联网，尽管它的传输过程非常高效，但它的传输网络，对一般的老百姓和一般的应用场景来说，都是不透明的。它是一个黑箱，所以需要很多技术，比如说用人工智能或大数据，来确认与我们通信交流的那个人的真实身份和信用等级等等。

区块链是解决上述信任问题的最好工具，所以这两者相辅相成一定会爆发出新的火花。对区块链来说，通过5G网络，它的速度能够更快。在技术上，区块链与人工智能、大数据、5G、量子计算等等领域都可以做到融合发展，跨界融通。

7问：您之前参加了宁波帮大会，可否谈谈宁波区块链发展优势和劣势？目前浙大也有团队在宁波，会不会和产业有相关结合？

陈纯：我来自宁波石浦。宁波的制造业发展很好，浙江大学和宁波也有很多合作。但相对于宁波制造业的发展，信息产业发展较滞后。宁波帮上有一个目标就是实现信息经济的发展。

8问：从现在这个阶段来看，区块链最理想的应用场景在哪里？未来产业技术的发展带来最大的改变是什么？

陈纯：国外的区块链技术发展是以金融发展为驱动。2008年中本聪写了点对点的支付系统，货币问题有两个问题，一个真伪问题，第二个是“双花”问题。为了防止多重支付，搞出来比特币，数据结构是块链式的。区块链本来就是西方币的接力方式，挖矿就是靠接力，从金融衍生到其他行业会产生整个行业应用的，接力的核心机制是币的传递，应用的特点是公有链。公有链起步较早，有自己的开源算法，相对目前来看，比联盟链更有影响力。而联盟链有多中心化，性能比较高等特点。刚开始区块链公司都发币，也就是空气币，没有一个对应的价值。人民银行联合了六部委明确规定防范代币风险。应该拥抱区块链监管，就像开车的时候有交警。浙大要把技术做得更强更好，支持我们国家的新经济技术发展。