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国家烟草专卖局：将继续依法查处违法违规制售电子烟行为

2019-11-1 18:13:12来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月1日消息 今日国家烟草专卖局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，表示敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架。此外在政策解读一文中，国家烟草专卖局还表示将继续依法查处违法违规制售电子烟行为。

对于通告发布的背景和目的，官方表示目前的国内电子烟市场混乱，产品质量参差不齐，大量产品存在不安全成分添加、烟油泄漏、劣质电池等严重质量安全隐患。一些电子烟企业为了提高产品的吸引力，随意添加各类添加剂以改变电子烟口味和烟油颜色，对消费者特别是未成年人身心健康产生严重危害。

据最新数据显示，美国国内目前已有37人因为与电子烟相关的疾病死亡，超过1800人因为使用电子烟产品而导致肺部受到损伤。

据调查，很多电子烟企业以年轻人作为互联网营销的重点，用“帮助戒烟”“健康无害”等违背客观事实的宣传误导消费者，并将电子烟标榜为“年轻”“时尚”“潮流”的代表诱导未成年人。

通过以上几点，官方称经过国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局反复研究论证，决定再次联合发布通告，进一步保护未成年人免受电子烟侵害。

最后，国家烟草专卖局还表示，将积极做好本通告的宣传，进一步强化社会各界保护未成年人免受电子烟侵害的意识；加强与相关部门的协同配合，共同做好本通告的贯彻实施工作；继续依法查处违法违规制售电子烟行为，有效维护未成年人和消费者的合法权益。

相关阅读：

《国家烟草专卖局：敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架》

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关键词：电子烟

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