苹果走出阴霾：7 亿iPhone用户的潜力刚刚开始挖掘

2019财年最后一个季度，苹果拿出了一份漂亮的财报。季度营收640亿美元，相比去年同期增长2%，彻底走出了半年前营收下跌的颓势；iPhone业务营收同比下跌的幅度也逐渐缩小，从二季度的下跌17%缩小到了9%，算是稳住了业务线的核心；服务收入快速增长，实现125亿美元营收，同比增长18%，继续突破历史新高；可穿戴设备业务也有加速增长的趋势，同比增长54%。

接二连三的好消息，催动苹果股价再次冲向250美元的新高，市值突破11000亿美元。

一切的核心：iPhone

过去10年里，iPhone一直是苹果的「顶梁柱」。

从2012年开始，iPhone销售收入就一直占据着苹果总收入的半壁江山，2015年最高时甚至达到了69%之多。之后，随着其他业务的逐渐发展，iPhone销售收入所占比重逐渐下降，直到今年的上个季度，iPhone收入占比才首次跌至50%以下。

iPhone的业绩是苹果的生命线。今年年初苹果股价的大幅跳水，最大的原因也是iPhone XS / XR系列的销量不尽如人意。苹果花了近一年时间调整策略，试图挽回iPhone乏力的业绩。降低渠道价格，提供「以旧换新」、「分期免息」等一系列变相优惠，今年新发布的iPhone 11相比去年同样定位的XR也降价50美元。

效果还是有的。过去的一年里，iPhone销售额的同比跌幅一点点缩小，从这个财年一二季度的下跌15%、17%，缩小至三四季度的12%、9%。iPhone的伤口正在逐渐愈合。

Tim Cook发布iPhone 11 | Apple

更好的消息还包括iPhone 11系列的销售成绩，本季度财报截止到9月末，仅仅计算了iPhone 11系列发售前10天的销售额，真正的重头戏在于接下来的这个季度。电话会议上，Tim Cook表示，iPhone 11系列的受欢迎程度超出想象，也针对下个季度给出了非常乐观的营收预期。

与此同时，苹果还在推出更多新策略，试图促进iPhone销售。包括通过Apple Card，为美国消费者提供24期分期免息服务，以及为新购买iPhone的用户提供一年的Apple TV+视频流媒体服务，苹果希望把用户尽量捆绑在自己的生态体系中，用分期支付的「订阅制」思路，「软」化高价iPhone给用户带来的冲击。

瑞士银行的一项调查显示，过去三年里，智能手机的平均寿命增长了三个多月，达到19.5个月，这意味着用户换机的频率降低了。这意味着iPhone销量的降低可能并不是因为用户流失，而只是用户换机的周期降低了。Tim Cook表示，全球每个运营区域的活跃iPhone总量都在本季度达到了历史新高，iPhone的用户基数还在增长。

新的增长发动机：服务和可穿戴设备

智能手机市场的竞争逐渐白热化，想要卖出更多iPhone已经很难了，但苹果找到了两台新的「发动机」，服务和可穿戴设备。

服务收入早已是紧随iPhone之后的第二大收入来源，且连续10个季度环比增长。在本季度更是一转之前三个季度涨幅从19%到13%逐渐下跌的趋势，实现了同比18%的高增长。而且在接下来的一个财年里，Apple Arcade和Apple TV+也将接连发力，驱动服务收入进一步增长。

可穿戴设备，包括Apple Watch和AirPods，也正在成为驱动苹果增长的最重要发动机。本季度，苹果可穿戴设备的销售收入达到65亿美元，相比去年同期增长54%，实现加速增长。Apple Watch和AirPods的热度持续走高，且市场潜力巨大。Tim Cook表示过去一个季度里四分之三的Apple Watch用户是第一次购买Apple Watch。按照目前的趋势，下个季度，可穿戴设备将无压力超越Mac产品线，成为苹果第三大收入来源。

刚刚发售的AirPods Pro | Apple

服务和可穿戴设备有一个共同点，就是它们都与iPhone高度捆绑，也都可以说是iPhone体验的增强和延伸。无论是App Store、Apple Music还是Apple News+，它们的收入都建立在iPhone庞大装机量的基础上，Apple Watch和AirPods更是需要配合iPhone才能完整发挥出全部的优势。

反过来，服务和可穿戴设备又正在成为iPhone业务的「粘合剂」。苹果之所以能在北美拥有极高的市场占有率，业绩也一直保持着增长，就是因为iMessage、Apple Pay、Apple Music等服务在北美的流行程度非常高，用户很难从iPhone轻易换到Android。相比之下，想要在欧洲和亚洲推广苹果的服务相对更难，但AirPods和Apple Watch的流行也将为苹果稳固住一大批iPhone用户。

下季度预测：史上最强Q1

针对接下来的2020财年第一季度，苹果给出了855 - 895亿美元的收入预测区间。如果情况乐观，苹果下个季度的业绩很可能会超越2018年第一季度的883亿美元，带来一份史上最强Q1财报，彻底走出之前的阴霾。

回顾苹果的2019财年，一个最好的类比其实是2016年。2016年，苹果主打的iPhone 6s，外观和功能上没有大变，加上iPhone 6过于优秀的销售成绩，用户换机意愿低迷，导致苹果整个2016财年的业绩一蹶不振，相比2015年全线下跌。

2019年，苹果面临的情况也很类似，iPhone XS相比iPhone X缺乏改进，XR也定价偏高。但这一次，苹果的反应速度却快了太多，立刻调整iPhone的销售、定价策略，大刀阔斧修剪、整理Mac和iPad产品线，推出更丰富的内容服务，仅仅两个季度，苹果就逆转了业绩下滑的颓势。而iPhone 11销售的捷报，日前AirPods Pro发售后优良的口碑，Apple Arcade和TV+蓄势待发的阵势，又为苹果积攒着下一波的爆发。

在此之前，资本市场向苹果提出的问题是，「只卖高端手机，用户增长到尽头了要怎么办？」，现在苹果给出的答案是，「已有的7亿iPhone用户，还有巨大的潜力可以挖掘。」