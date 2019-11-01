北京市首个中小学5G+VR教学项目投入使用

由北京市朝阳区政府、朝阳区教育委员会、中国移动(成都)产业研究院、中国移动北京有限公司打造的北京市首个5G网络下VR的教学服务教育解决方案正式在北京市朝阳区实验小学部署完成并投入使用。

伴随着现代虚拟现实技术的发展，VR设备形式多种多样，其中利用VR在中小学课堂中的应用也逐步在全国开展起来。VR课堂教学已逐步成为当下创新课堂、创客教育等多种教学环境的新形式，借助现有的5G网络及VR移动终端可随时随地的给学生带来前所未有的虚拟化学习场景，让学生在虚拟的多维空间中自由想象、创造、探索，提供深度的数字化学习体验，引导学生积极的投入到复杂或抽象的学习和探索的场景中，同时降低真实实验室意外风险，激发兴趣，减少学生科普及分发成本，对现代教育变革及学生综合素质发展助力。

在中小学5G+VR应用及资源建设时，针对国家课程标准及学科目标进行基础教学资源及课件的策划及制作，让学生在国家课程的学习过程中便可以运用虚拟现实技术进行学习，在课堂中便可体验多种、多形式的场景还原：追溯历史事件，游历在各种场景中，身临其境的去观察、学习、探索。增强学生课堂兴趣，提高学生阅历、自主学习、认知及探索能力。与此同时，建立各类灾害、事故等场景，让学生进行更加生动的安全教育。5G时代，eMBB可以提升VR/AR设备的工作效率，uRLLC可以有效降低虚拟现实设备成像的眩晕感。

朝阳实验小学及相关专家在参加中国移动5G+VR教育应用培训及多堂VR课程后表示，应用5G网络可以快速使用海量VR教育资源及应用在课堂当中给学生带来浓厚兴趣，完成传统教学与新型技术的整合，提高了教学深度和效率。

还可以解决很多传统信息技术及教学方式解决不了的问题；让学生对于抽象或微观知识有了更加直观和全面的认知，打破传统教学设施及环境的限制，助力智慧教育发展。