阿里巴巴公布2020财年Q2财报：营收1190.2亿元，同比增长40%

IT之家11月1日消息 阿里巴巴(NYSE：BABA)今日发布了截至2019年9月30日的2020财年第二财季财报。（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束。）

中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，较2019年6月劲增3000万；年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。集团收入增长40%至人民币1,190.17亿元。

近两年来，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户增长了2.36亿，本季度达到了3000万的增量。

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇说，“阿里巴巴数字经济体持续生长繁荣。到2024财年底，我们希望服务超过10亿年度活跃消费者，帮助我们的商家获得超过10万亿人民币的年交易额。我们也将持续投入于用户体验和创新技术，为用户创造新价值，并推动数百万企业在新的数字经济时代实现数字化转型。”

财报显示，在截至2019年9月30日的6个月里，淘宝App的日活跃用户加速增长。淘宝直播2019财年带动的成交规模达千亿元。天猫旗舰店2.0为品牌提供了数字化运营的新方案，帮助品牌通过丰富的交互、个性化的内容以及线上线下一体的场景，向消费者提供精细化的服务。盒马鲜生的全国化冷链物流体系已成型，有效提升了生鲜农产品的物流配送效率。菜鸟网络的末端物流解决方案进一步升级，截至2019年9月30日，菜鸟驿站每日处理的包裹量同比增长100%。

2019财年，已有一半以上天猫商家利用淘宝直播带货。闲鱼上形成了130万个基于兴趣的社区，活跃的个人卖家达6000万，二手交易、房屋租赁等特色供给持续涌现。“盒区房”覆盖面越来越广，截至9月30日，盒马鲜生门店数量已达170家。到8月底，接入淘鲜达的线下商超已达800多家，覆盖全国278个城市，消费者可以线上点单，等待商品1小时内送货上门。帮助小商家和消费者按需发货寄件的菜鸟裹裹本季度包裹量同比增长超过100%。在截至2019年8月的12个月内，菜鸟裹裹年度用户超1亿。

新消费将在今年的天猫双11规模爆发。超过20万品牌将参与此次天猫双11，首发新品数以百万计。据天猫披露的预售阶段数据，截至10月31日，成交额破亿元的品牌数量已达64个，数量比去年翻倍。品牌直播场次同比也已翻倍，美妆、服饰、食品、家居、数码家电、汽车等行业纷纷加入，屡创直播销售纪录的美妆行业开播商家的数量同比增长超过200%。预计11月11日当天，访问淘宝App和天猫App的用户将增长1亿。