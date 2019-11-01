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戴森发布限量版V11 Complete智能无绳吸尘器

2019-11-1 19:45:22来源：TechWeb作者：JoJo责编：嗜橙评论：

近日，戴森发布了一款专门针对蝇虫等过敏源的吸尘器——戴森V11 Complete，主打高端智能家居，配备智能显示液晶屏，能够实时智能地显示机器状态。

戴森V11 Complete无绳吸尘器，采用全黑色机身，配备有戴森10款吸头配件，不同的配件吸头可帮助轻松吸除家中各处灰尘碎屑，让家人轻松享受洁净生活。

在动力方面，戴森V11 Complete配备戴森最强劲的数码马达，吸力提升40%，提升清洁效率的同时节省劳动时间，同时通过多重声学材料吸收振动、减少噪音。

根据戴森公布的数据，戴森专利V11数码马达每分钟转速高达125,000转，新增三级定叶轮，14个同心气旋组被精确地排布围绕中央机器轴线，提升机身内的气流效率。气流速度高达190公里/时，产生超过79,000G的强大离心力，可以锁住微小颗粒，将花粉、细菌等微尘。

戴森V11 Complete使用的7芯高能锂电池组，是戴森史上最强劲的电池，持续持续供电时间高达60分钟。

同时，在吸尘器尾部配备的液晶屏，能够实时智能地显示机器状态，包括剩余运行时间，滤网保养和堵塞指引，帮助合理规划清洁时间和机器养护。通过液晶屏操作，用户还能一键自由切换自动模式、强效模式、节能模式等三种清洁模式，无忧进行清洁操作。

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关键词：戴森吸尘器

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