5G套餐”上桌”：嫌贵、叫好、尝鲜的人都在等什么

10月31日，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。11月1日，三大运营商正式上线5G商用套餐，这也预示着5G网络已经正式走入我们的生活和工作中。

贵不贵？值不值？麻烦不麻烦，可能是很多人考虑5G套餐、享受5G网络服务前的几项重要考量。

120多元、30G的起步价



目前，中国移动发布的5G套餐资费，5G套餐最低128元/月，包括30GB流量，200分钟通话；联通发布的5G套餐，最低档每月129元，含30GB流量，500分钟通话；中国电信发布的5G套餐，最低档价格、套内流量、通话时长，均与联通一致。似乎，三家都提前商量好了吧？

请看下面这张图。

有分析师认为，相比4G时代的最初套餐价格，现在5G套餐还便宜了；但是也有不少用户反应，最低价套餐看着120多元并不贵，可是30G流量太鸡肋了，估计很多人十天之内就能用完；也有消费者指出，目前5G手机款式不多，5G应用也乏善可陈，还是观望一下吧。

5G套餐就像是开了超级高速公路，但是没有太多车、也没有服务站。

那么，这些消费者的看法是否具有普遍性，各大运营商的营业厅又是怎样助推5G服务呢？在10月30日，懂懂笔记走访了多家运营商线下门店，希望能够了解更多用户对5G套餐的看法。

5G网络启动，营业厅“不清楚”



“本想就近到门店问问看实际的套餐价格，没想到问了一肚子火。”

家住深圳皇岗的刘先生，从小区附近一家中国电信营业厅走出来，脸上似乎怒气未消。他告诉懂懂笔记，自己是从事摄像工作的，由于工作的需要，常常要通过手机网络给同事传送刚拍摄的素材内容。

虽然4G网络的传输速度已经很快，但对于刘先生而言，他还是想尽快搭上5G网络的快车。因此，自从年中开始他就一直关注5G商用的动态。

“刚听说这三大运营商的5G套餐起步价都是129元，不同的套餐网速也不同。于是想到营业厅问个究竟。”他面露懑色地表示，再点内问及5G套餐现在能否预约，以及具体的套餐内容时，工作人员随即表示，暂未得到上级通知，尚不能预约；而且套餐内容与价格也不太清楚，“那营业厅那么早挂5G的宣传、广告干什么呢？”

在附近一家中国移动营业厅内，懂懂笔记也遭遇到了与刘先生相同的情况。当懂懂笔记在营业厅内咨询5G网络的业务时，工作人员的第一反应却是，“您是想要购买5G手机吗？那边（展柜）都可以看看的。”

然但是当懂懂笔记再次重申，是想咨询5G套餐的内容、价格、预约事项时，对方却表示，暂时不清楚套餐价格，也尚未开放业务办理，“您等明天（31日）打10086问一下，如果说可以办理了您再过来营业厅，不用白跑一趟。”

在网友“指路”下，懂懂笔记来到位于华强北大街上的一个5G网络体验展厅。然而，靠近振华路一侧的三间大红色体验厅，却有两间铁门紧闭，只有联通的体验厅开放着。

“真是奇了怪了，就放着几台电视机播着宣传的内容，到底体验什么了？”只见一位中年男士面带愠色地从体验厅内走了出来。懂懂笔记上前询问才得知，他是刚好看到路边有5G体验厅，于是想进入体验一下，但一进门就工作人员要求扫码预约5G业务的办理，而提及5G套餐的价格、细则时，工作人员也是一问三不知，“复读机”般强调要等31日才知道。

为了验证这位用户的说法，懂懂笔记也走进了这间体验厅。当询问一位工作人员5G套餐的相关问题时，这位工作人员打开手机，展示了一个二维码，“扫码填写手机就可以预约办理。”

在扫码完成“预约”后，这位工作人员马上打开另一个二维码，拿过懂懂笔记的手机，扫码填写了所谓的“资料”。“被填写”问卷之后，工作人员表示已经完成预约，几天内就会有工作人员联系办理套餐的后续流程，如果没有工作人员联系的话，也可以拨打客服热线，进行咨询。

这就完了，说好的5G高速体验呢？

“深圳号称科技之都，但咨询个5G网络，这些客服都尚未准备好，那其它城市该怎么办？”就像这位用户说的那样，消费者目前能看到的5G资讯均来自网络新闻和广告宣传，，线下咨询似乎仍未准备好，“我想还是再看看吧，明天就启动了今天客服却还说不清楚呢。”

无论是线下营业厅，还是体验展厅，工作人员是5G网络落地前的领航员，但是这种粗暴地引导预约、搪塞了事，很容易打击用户尝鲜5G网络的热情以及信心。

谁最需要5G套餐？



在深圳华强北附近的美食街区，懂懂笔记随机与正在用餐的路人进行攀谈，试图了解更多用户对于5G的看法。

“很期待呀，但是短期内可能会观望看看，不会那么快就办理5G套餐。”正在吃午饭的黄先生表示，自己从事的是IT工作，他一直认为现阶段4G网络的传输效果仍然够用。而且5G手机的价格也不便宜，不想当小白鼠。

“现在5G手机不是说动不动就大几千、上万元吗？这可比比4G手机贵多了。”黄先生的同事小李在旁边说道，在他看来，自己和身边不少朋友同事都对5G望而却步的原因，是5G手机的价格。那么，他们所说的动辄大几千、上万元的5G手机价格到底是从何得知？

小李表示，“这不都是新闻里说的吗？5G手机已经卖到一万多了。”原来，对于前一段时间网传5G套餐资费的“起步价”129元，他还是能够接受的，但是5G手机的价格让他有些畏怯。

不过，目前的5G手机并没有那么贵。懂懂笔记在京东上仔细查阅后，发现绝大部分5G手机价格都在万元以内，有的甚至只卖4000元，并不像小李说的那样昂贵。其中，部分低价5G手机的价格甚至与苹果4G持平。

而在部分运营商的营业厅，懂懂笔记也看到，5G手机的价格优惠后介乎3500-10000元之间，可供用户选择的手机型号也有不少，并不存在5G手机价格高得惊人的问题。

既然5G手机并无“传闻”中那么贵，普通消费者是否普遍能够接受？

“就算换手机也是要想想的，毕竟4G的手机买的时候不便宜。”在营业厅内，随机与消费者进行沟通，发现多数人认为即便5G手机不贵，目前手上用着的4G手机也还不想更换。

“若是为了用上5G网络现在就换5G手机，感觉不是太划算。”正在“一米柜台”等待手机贴膜的钟先生告诉懂懂笔记，如果5G手机推出千元机，他考虑买多一台手机同时办理5G套餐看一看。但知名5G手机品牌的产品售价都超过了五千元，他承认自己只能继续观望了，“毕竟电子产品迭代很快，现在就卖掉4G手机挺不值的。”

有人担心，5G网路暂时不太成熟，可能还有许多问题需要调试、升级。一旦手机用着不太顺手，还得换回4G的套餐，那时后变更起来更麻烦。所以几位年轻人都表示愿意等待一段时间，看看那些数码极客的反映后再说。

运营商资费太高？



“你说5G呀，肯定要试试的，发布（启动）之后我就会去办。”

在随机沟通过程中，有少数消费者表示会在商用套餐正式发布之后，再去办理、体验5G这一全新的网络技术。吴先生便是其中之一。他告诉懂懂笔记，他盼着5G商用很久了。

然而，当被问及5G网络开启商用后，是否会办理运营商的套餐时，吴先生却表示，会先考虑下正式发布的价格。如果价格真的如网上流传的那样——129元起步，还要分套餐“限流”、“限速”的话，自己应该不会考虑。

“最近在电梯广告上，看到有70元不限流量的5G套餐，查了一下是一家虚拟运营商，价格比较便宜。”吴先生表示，尽管5G落地在即，但目前主流网络应该还是4G。

如果只是尝鲜，他并不想在5G套餐上投入太高的费用。因此，一开始可能会先考虑使用这种由虚拟运营商提供的70元包月不限流量套餐，“我猜应该会有一些限制，到什么流量峰值就降速吧，但套餐价格是真便宜呀。”

他表示，身边不少朋友都是考虑先观望一下，或是试用虚拟运营商的套餐，等过一段时间再换回三大运营商的服务，“未来5G是趋势，最后肯定还是要用回传统运营商的，毕竟信号、服务都会更好一些。”

在北京市海淀区的远大路某联通营业厅内，一位年轻用户小陆在交流时表示，自己已经购买了5G手机，而且周围几为好友都已经买了各手机大厂的5G新品。“大家都是喜欢尝鲜的年轻人吗，不过对比价格之后，我们会选择像腾讯王卡这样的手机卡。”小陆表示，他在公众号上看到腾讯王卡应该也会与联通合作，推出相应的5G套餐，据说价格上应该比普通的5G套餐略低。

过去，他和大学同学都曾用过腾讯王卡、小米卡的套餐服务，感觉价格实惠之余，也有不少增值的功能，“即便到时候价格真的不便宜，这些合作套餐也能够免除部分定向流量的费用，也比买一个普通的套餐要更划算一些吧？”

小陆计划用一张5G电话卡作为日常工作、娱乐的流量卡，与负责日常通讯的4G号卡配合使用，“明天（31日）就要启动5G了，身边有很多小伙伴也都盼着能够用上5G网络，用来玩手机游戏应该超爽。”

我们的套餐贵不贵？



对于31号公布的三大运营商套餐标准，有不少消费者表示，128~129元的入门级套餐，30G的流量等于是没有。如果想体验顺畅的5G服务，最好是从第二档开始研究。

我们的5G套餐，与海外市场相比起来，究竟是居于什么位置？

早在今年4月份，韩国三大运营商就在全球首发5G网络服务。然而，最低档约合人民币325元的5G资费，却让不少韩国民众知乎“用不起”。

而美国运营商AT&T发布的5G套餐价格同也很惊人——每月费用为70美元，约合480元人民币。AT&T比韩国三大运营商发布的5G套餐价格更高，流量却仅有15GB，可以说是少的可怜。

如今，国内5G正式启动，套餐价格也正式公布，价格远低于以上国家，但普通的消费者、用户对5G网络的看法各不相同。有的人认为，与当年3G换4G相似，5G网络是新兴技术，覆盖能力仍有待验证，因此保守观望。

有的人则认为，使用5G网络需要更换5G手机是一笔额外的支出，加上4G网络仍旧成熟稳定，因此打算看看市场反映之后，再做决定。

显然，未来5G最大的挑战，是如何加快5G应用场景的丰富度，这需要运营商的努力，更需要互联网企业、软件行业的付出。没有应用、只有超快的网络，5G依然难以迅速普及。

如今，有的用户已经迫不及待地用上了5G网络，开始体验非一般的“速度与激情“。31号的下午，各运营商的套餐价格已经在朋友圈不断呈现：面对似乎远低于国际水平的5G套餐价格，你会不会动心？

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。