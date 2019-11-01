滴滴公众评议会第十一期：司机也可以评价乘客，你支持吗

11月1日消息，滴滴公众评议会推出第十一期，聚焦司乘文明和谐共处问题，邀请社会各界共同讨论是否支持网约车司机同样评价乘客。

今年8月，国务院办公厅发布了《关于促进平台经济规范健康发展指导意见》，意见指出，在网约车、共享单车、汽车分时租赁等领域要建立健全身份认证、双向评价、信用管理等机制，规范平台经济参与者行为。

滴滴始终希望能构建更加和谐的司乘文明生态，今年 9月11日，在充分公开征求意见之后，滴滴正式发布《滴滴网约车文明乘车指南》，进一步呼吁用户在乘车出行中相互理解、彼此尊重、诚信友善、美好出行。

目前，网约车乘客可匿名对司机的服务进行评价，综合星级公开可见。平台曾尝试邀请司机匿名对乘客进行星级评价，但综合星级未对司乘公开，也不对乘客有任何影响。数据显示，在滴滴平台上，五星司机占比超过95%，五星乘客占比超过98.4%。

司机也可以评价乘客，你支持吗？本期滴滴公众评议会的讨论周期将持续7天，11月7日结束。用户可通过滴滴出行客户端、官方微博、官方微信参与话题投票和讨论，投票与讨论观点将为平台提供参考。

截止到发稿前，滴滴出行官方的投票共有943人参与，支持司机可以评价乘客的有775人。