5G迎来商用，中国移动首次集中展示5G+行业应用

11月1日晚间消息，三大运营商在10月31日的中国国际信息通信展览会上正式宣布5G商用。展会期间，中国移动也首次集中展示了5G技术在城市管理、民生服务、产业经济等三方面的行业应用场景。

在开幕式上的演讲中，中国移动董事长杨杰就指出，5G将成为产业转型升级的加速器。以5G为代表的新型信息技术与实体经济深度融合，将促进智能连接、云网融合贯穿到各行各业的生产环节，加速数字化、网络化、智能化转型。

据悉，今年6月，中国移动正式开始实施“5G+计划”：一是推进5G+4G协同发展，二是推进5G+AICDE融合创新，三是推进5G+Ecology生态共建，四是推进5G+X应用延展。今年中国移动也正式成立了政企事业部，大力开拓政企市场。

目前中国移动面向工业、能源、交通、医疗、教育、智慧城市等14个重点行业着力打造100个业务场景，与重点行业企业合作形成51份创新应用方案，打造出众多5G应用案例。

此次中国国际信息通信展览会现场，中国移动聚焦“5G+X”设立了专题展区，分别展出5G城市管理、5G平安校园、5G智慧医疗、5G智慧交通、5G智能制造、5G智慧文旅、5G智慧金融等行业融合创新应用。

5G+智能制造，通过智能车间的现场展示，演绎5G智能制造的闭环流程；

5G+远程驾驶，新浪科技看到，现场提供自动驾驶模拟器，参观者可以通过操作驾驶模拟器将控制信息通过5G网络传输至外场自动驾驶车辆，体验5G远程自动驾驶应用；

5G+智慧医疗，现场模拟5G远程超声检查，实时展示机械臂远程操控场景，同时展示了5G远程医疗、智慧医院、应急救援、AI医疗4大业务体系及相应案例；

现场还展示了5G在城市管理、教育、旅游、金融等行业的智慧应用。

此外，中国移动还围绕5G+AICDE集中展示了移动云、大数据、DICT集成能力和物联网平台建设等案例：北京市人口大数据平台精准洞察人流特征，协助政府智慧管理；移动云帮助客户快速获取虚拟计算资源、存储、网络等服务；超过10万用户的物联网云平台深度赋能智能家电、车联网后装、共享经济等十多个领域。

中国移动称，5G已正式商用，将继续推进5G+计划与千行百业的深度融合发展。