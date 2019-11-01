谷歌宣布21亿美元收购可穿戴巨头Fitbit

IT之家11月1日消息 谷歌刚刚宣布将以21亿美元收购可穿戴公司Fitbit。谷歌设备和服务高级副总裁里克·奥斯特洛（Rick Osterloh）在宣布这一消息的博客中表示，购买Fitbit是“一个向Wear OS进行更多投资并向市场推出Google制造的可穿戴设备的机会。”

根据协议，Fitbit将加入Google，跟智能家居公司Nest目前的情况类似，处于Google的完全控制之下。 根据Fitbit发布的另一份新闻稿，该公司仍将认真对待健康和健身数据的隐私权，并指出“Fitbit健康和健身数据将不会用于Google广告。”

这项收购具有很重大的意义：Google花费了数年的时间尝试通过其Wear OS平台打入可穿戴设备市场，很大程度上是失败了，但谷歌一直在努力。

Fitbit的硬件一向非常出色，会为Google奠定坚实的基础。另一方面，Google的软件和大量的开发人员支持可以帮助Fitbit的智能手表变得更智能，同时更紧密的关系可以提供与Android的更深层次的软件集成。

收购Fitbit并不是Google对健身专用可穿戴设备的唯一近期投资：1月份，该公司斥资4000万美元从Fossil购买了一些未知的智能手表技术，该技术基于Fossil在2015年收购可穿戴设备制造商Misfit时获得的技术。