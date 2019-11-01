悦刻电子烟回应新规：将终止一切线上销售和广告

11月1日晚间消息，针对国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局关于电子烟通告，悦刻发布声明回应称，将全面付诸行动，终止在网上的一切销售和广告。
11月1日下午，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局关于电子烟发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟；敦促互联网销售网站或客户端，电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架，电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。
悦刻称，将在有关部门的指导下，完善线下渠道布局，并持续升级守护者计划，达致“科技驱动企业社会责任”，利用AI智能、人脸识别、年龄校验、童锁设计等科技手段，促使公司每一个线下销售网点只服务成年烟民，不服务未成年人。
以下为FLX悦刻声明全文：
FLX悦刻
守护者计划未成年人严禁使用
我们的态度：坚决支持并执行电子烟网上禁售决定，悦刻不服务未成年人。
RELX悦刻坚决支持和拥护国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，我们将全面付诸行动,终止悦刻在网上的一切销售和广告。
悦刻历来赞同以严厉举措保护未成年人的必要性。我们认为，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局这一最新举措，是推动电子烟行业落实未成年人保护行动的重要里程碑，必将极大规范市场主体有序经营。
2018年1月成立伊始,悦刻就以“真担当”心态践行自己的社会责任,率先发起“守护者计划”——反对未成年人使用电子烟，反对在未成年人面前使用电子烟。我们把不向未成年人售卖电子烟列为第一职业准则,从产品标示、营销渠道、技术革新等各层面,斩断电子烟售卖给未成年人的可能。
在身份验证上，线下渠道具备有效、便捷性。悦刻建立了规范的线下零售体系，专卖店、店中店、时年龄识别功能的自动贩卖机...悦刻在一次次引领行业渠道创新、提升用户体验的同时，不忘守护者计划的初心,拒未成年人于悦刻门外。
今后，我们将在有关部门的指导下，完善线下渠道布局,并持续升级守护者计划，达致“科技驱动企业社会责任”，利用AI智能、人脸识别、年龄校验、童锁设计等一切可资利用的科技手段，促使悦刻每一个线下销售网点只服务成年烟民，不服务未成年人。
请放心，悦刻会一如既往严格自律！在此，悦刻真诚倡议全行业一道严格自律，与社会各界共同维护未成年人健康成长的权益，让行业发展与社会发展相向而驰！
RELX悦刻
2019年11月1日