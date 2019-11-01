悦刻电子烟回应新规：将终止一切线上销售和广告

11月1日晚间消息，针对国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局关于电子烟通告，悦刻发布声明回应称，将全面付诸行动，终止在网上的一切销售和广告。

11月1日下午，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局关于电子烟发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟；敦促互联网销售网站或客户端，电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架，电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

悦刻称，将在有关部门的指导下，完善线下渠道布局，并持续升级守护者计划，达致“科技驱动企业社会责任”，利用AI智能、人脸识别、年龄校验、童锁设计等科技手段，促使公司每一个线下销售网点只服务成年烟民，不服务未成年人。

以下为FLX悦刻声明全文：