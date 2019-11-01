爱立信斩获29个可公示的5G商用合同

在“2019年中国国际信息通信展览会”期间，爱立信中国总裁赵钧陶在接受C114独家专访时透露：“爱立信已经与全球75家运营商签订了5G商用协议及合同。其中，目前爱立信已与29家运营商客户达成可公示的商用5G合同。”

“而且爱立信是在全球所有5G先行商用市场都提供设备的厂商，是第一个在全球四大洲都有5G商用部署的设备商，而且是覆盖了从高、中、低频到毫米波整个频段的部署。”赵钧陶表示，“在全球已经正式商用运行的5G网络中，爱立信目前在14个国家为22个正式运行的5G商用网络提供设备。”

而对于刚刚正式进入商用时代的中国5G市场，赵钧陶在与C114的独家对话中与我们分享了这家百年老店对于中国市场的洞察以及坚定承诺。

坚定承诺：为中国5G市场和行业数字化转型继续贡献力量。

2019年，5G开启了真刀真枪的商用元年。尤其是继今年6月6日中国发放5G商用牌照之后，紧接着在10月31日上午举行的“2019年中国国际信息通信展览会开幕论坛上”隆重举行5G商用启动仪式，同时三大运营商也正式发布了5G商用资费套餐，标志着中国5G正式启动商用服务。

对此，爱立信表示：随着中国5G商用启动仪式的举行，标准着中国正式进入5G商用时代，我们又迎来一个全新的行业盛宴。“5G元年”、“5G牌照发放”、“5G正式商用”，中国的5G市场好消息接踵而至。

“经过产业界的共同努力，5G从当初最早的一个愿景，到今天变成了硕果累累的现实；特别是在中国这个巨大市场上，5G商用服务的正式启动是一个具有历史意义的大事件。作为移动通信历史的见证者、参与者和贡献者，爱立信也是唯一的一家从第一代移动通信到第五代移动通信都全程参与的设备商，在中国爱立信也全程参与了中国从1G到5G的网络建设，这也是爱立信的一份荣耀。”赵钧陶表示，爱立信将继续保持对中国市场的坚定承诺，希望与运营商等客户、产业链各环节、垂直行业等合作伙伴携手推动中国5G商用部署，为中国5G以及各个行业的数字化转型继续贡献力量。

差异需求：专门针对中国运营商特点开发产品

中国将成为全球最大的5G市场，这应该只是个迟早的时间问题。而市场规模庞大的同时，这里的运营商、最终用户也有不同于其他市场的差异化需求。

在赵钧陶看来：“从中国运营商的差异化需求来看，中国5G市场十分有中国特点，例如：中国移动在2.6GHz上面的160M频谱资源的连续利用；中国联通与中国电信5G网络共建共享、在3.5GHz一共200兆频谱带宽的连续利用；在5G时代如何在中国市场做好室内覆盖，不但要兼顾不同频段，还要兼顾共建共享，比如在3.5GHz频段，除了200兆给电信和联通之外，还有100兆是做室内覆盖的，合起来就是300兆频谱带宽，需要考虑如何做好连续覆盖。”

“上述这些都是与全球其他市场不同的、具有中国特点的运营商5G部署需求。”赵钧陶同时强调：“爱立信这次带来的最新5G成果，就是专门针对中国运营商和中国市场需求开发的，比如爱立信已经做了300兆连续覆盖的室内覆盖小基站，爱立信将全力配合、积极支持中国5G商用部署。

面向商用：展示”真家伙“助客户轻松开启5G、拓展无限商机

而伴随中国5G市场正式启动商用服务，运营商迫切需要已经商用化的产品。但事实却是，中国商用5G的时间表从此前计划的2020年提前到2019年，较市场预期提前近半年。那么，设备商们能提前拿出完全商用化的产品吗？

对此，百年老店已经准备好了！”爱立信更重视产品的商用化，这次展示的5G产品和解决方案大多是已经商用的系统设备，能够帮助运营商快速进入商用网络部署阶段；针对中国运营商希望打造5G精品网络的目标，爱立信这次展示出能够帮助中国市场打造5G精品网络的精品产品；除了面向消费者提供5G服务之外，5G还是使能行业数字化转型、为垂直行业赋能的创新技术，因此我们要展示出5G的无限潜能和商机，这次通信展不仅是做5G的展示，而是拿来了实实在在的产品和5G应用。“

今年通信展，爱立信带来了最新的5G技术和应用案例，向全行业展示目前取得的阶段性成果，爱立信将展台分为三个区域：“化繁为简，迈向5G”、“人工智能，高效运行”、“数字转型，商机无限”，分别展示了爱立信如何通过网络建设、网络运维、业务创新助力运营商等客户轻松开启5G，拓展无限商机。