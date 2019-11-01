阿里高管解读财报：补贴无法提供可持续价值，商户可以

北京时间11月1日晚间消息，阿里巴巴今日发布了截至2019年9月30日的2020财年第二季度财报（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束）。财报显示，阿里巴巴第二财季营收1190.2亿元人民币，中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，较2019年6月劲增3000万；年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。集团收入增长40%至人民币1190.17亿元。

财报发布后，阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信、CEO张勇及CFO武卫出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

花旗银行分析师Alicia Yap：公司预计今年的双十一与往年有什么不同，比如参与促销的国家，地区和平台，哪些销售产品类别会出现热销。另外，双十一是所有平台的年度大促，公司的促销会否激发巨大的购买欲望，进而促进其他平台的销售？

张勇：大家知道，我们即将迎来第11个双十一，经过过去10年的努力，双十一已经成为了消费者公认的火拼日，并且形成了不断增长的良性循环。另外一方面，过去十年的经历让商家，品牌商和供应商更加积极地参与这个促销节，以最低的价格提供最好的产品和服务。双十一是商界的阿里贫困，所有人都希望在其领域夺得冠军，我们得到了需求和供应双方面的支持。今年有很多定制产品，我们甚至与品牌商合作，为双十一设计限量版的定制产品，所以说双十一不只是消费者的节日，也是品牌商营销自己的品牌，接触新用户的机会。

双十一不只是国内消费者的节日，也是跨境电商和国际品牌的节日，Lazada和速卖通都会参加，这些平台通过本地化的运营来满足当地消费者的购物需求。我们的协同主要体现在产品供应方面，因为大部分国内厂商供应的商品，都是能够通过跨境电商和出口在海外平台销售的。今年的双十一我们投入了很多新技术，随着双十一的接近，我们观察到这些技术促进了销售，在手机淘宝和阿里其他生态中都有体现，对于吸引用户起到很大作用。公司已经做好准备，能够保证今年双十一的成功。

美银美林分析师Eddie Leung：想听听几位高管对于竞争对手的看法，可以看到公司与对手的竞争已经从一二线城市转移到欠发达地区，可否分析一下公司有哪些差异化竞争的手段？与几年前有什么不同？

张勇：截止9月30日的12个月里，公司的中国零售业务有6.93亿年活跃用户，这些用户来自中国的各个地区，包括一二线城市和其他地区，公司用户的覆盖面非常广。阿里提供的产品覆盖所有门类，所有价格区间，可供消费者选择，这时候科技在匹配需求和供给方面就起到了非常重要的作用，公司每活跃用户贡献的营收也一直不断在提高，这也是阿里平台的力量所在。新的电商平台则需要投入大量的资金来做宣传，为商家和消费者提供补贴，而作为电商平台，我们一直认为，为商家和消费者提供可持续的价值才是最为关键的，补贴无法提供可持续的价值，相信投资者也认同我们的看法。阿里会一直投入获取新用户，所以可以看到有非常起劲的增长，本季度的月活跃用户数增加了3000万，我们更在乎用户的留存，科技在这方面，在提高用户黏性方面，同样可以起到非常重要的作用。

汇丰分析师Benny Wang：也是关于低线市场的问题。我记得公司披露过关于过去几个季度新用户增长中超过70%来自这些地区，这个数字有变化吗？另外，淘宝和天猫商家在一二线城市的营销投入会否与其在低线市场的投入有什么不同？最后，此前高管提到说本地消费者服务的25%来自交叉销售，未来是否有将中国零售业务和本地消费者服务进行交叉销售的计划？来覆盖剩余75%的市场？

武卫：总体来说，公司在低线市场用户获取的增长还是非常迅速的，但是经过几个季度的增长，新用户中来自低线市场的占比略有下降，公司也一直从一二线城市获取新用户。很重要的一点是，我们不只需要关注用户增长，还需要关注平均每个用户所贡献营收的健康增长。还有一个非常重要的因素是留存率，如我在此前投资日活动上所说的，公司用户留存率非常高，以公司每年消费超过1万元的高端用户而言，数量有1.3亿，留存率达到了98%。

张勇：关于交叉销售的问题，公司一直在努力促进本地消费者服务的协同效应，我们已经实现了其与在线市场的整合，中国零售业务的交易中有25%来自本地消费者服务的贡献，公司对于渗透率的进一步提高有信心，为此加强了技术和基础设施方面的整合。未来，公司将继续加强本地的供应，覆盖更多城市，根据我们对本地用户的需求了解，提供更多产品和服务。

武卫：关于营销投入的问题，我认为还是从最基本的问题着眼，也就是用户增长和消费体验，阿里尊重商家对于营销的投入力度，阿里所取得的营收是我们为商家和用户提供价值的最佳证明，我认为商家会根据各地不同的情况在平台上进行营销方面的投入。