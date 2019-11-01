阿里巴巴净利润增长262%，软银获益25.6亿美元

北京时间11月1日晚间消息，据国外媒体报道，软银集团今日宣布，在阿里巴巴计入与蚂蚁金服股权相关的97亿美元收益后，软银第二财季将计入与阿里巴巴股权相关的2770亿日元（约合25.6亿美元）的收益。

今日早些时候，阿里巴巴发布了截至2019年9月30日的2020财年第二季度财报，归属于普通股股东的净利润为人民币725.40亿元（约合101.49亿美元），与上年同期的人民币200.33亿元相比增长262%。

财报显示，阿里巴巴于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币（约97亿美元）。

软银持有阿里巴巴26%的股权，将于11月26日发布截至9月30日的2019财年第二季度财报。该公司今日称，第二财季将计入与阿里巴巴股权相关的2770亿日元（约合25.6亿美元）的收益，将其归类为“权益法投资收益”。

软银此次宣布从阿里巴巴获得25.6亿美元收益，正值该公司投资一些大型科技公司饱受质疑之际。近期，软银“愿景基金”的两项重大投资都遇到了麻烦，即投资网约车服务提供商Uber和共享办公巨头WeWork，从而给孙正义的投资业绩蒙上了阴影。

其中，Uber在三个月内就亏损逾50亿美元，同比增长近500%。而共享办公巨头WeWork上个月刚刚宣布，已推迟IPO（首次公开招股）计划。软银CEO孙正义（Masayoshi Son）上个月在接受采访时也表示，到目前为止软银的投资业绩远低于预期，这让他感到不满。