AirPods Pro评测：天花板级战力输出，一次属于苹果的自我超越

三年前的苹果秋季发布会，这个一向略显激进的品牌一刀砍掉了自家新款iPhone的3.5mm耳机插孔，并表示不用担心，未来的手机音频是属于无线时代，而AirPods就是这个时代里最好的配套产品。

当然AirPods在登场之初并未收到太多赞誉，比如大家乐于调侃它像两枚单纯被剪掉了连接线的EarPods，并对其佩戴稳固性表示出了各种担忧。但后来的剧情大家都已经非常熟悉，AirPods成为了这两年里最好用的TWS耳机，在W1芯片的帮助下以及针对苹果系统的优秀适配，你甚至在AirPods登场的两年之后都难以找到一个够格的对手，再加上强悍的流行属性，AirPods成为了最近几年里苹果最受欢迎的产品之一。

早在AirPods登场不到一年，大家就开始纷纷猜测关于二代产品的功能进化，毕竟从耳机产品的功能角度来看AirPods并不完美，比如它的平耳式设计决定了无法对噪音进行有效的隔离导致使用场景受到一定限制，同时作为一款上千元的随身设备它无法有效的防水。不过这一切的问题，都随着AirPods Pro的到来而烟消云散。

还是熟悉的“苹果设计”

今年年初，苹果在春季发布会上带来了以全新H1芯片为核心的AirPods二代产品，当然至少在外观问题上你很难将它与初代产品进行明确的辨析，但AirPods Pro却有了相当明确的外观方面改变。

就收纳盒的体积来看，使用纵向设计的AirPods Pro（45.2*60.6*21.7mm）只是在视觉表现上比AirPods（44.3*21.3*53.5）稍扁了一些，整体体积相差并不算大。圆润的盒体配合45.6g的重量，AirPods Pro依旧强调了足够的的便携属性。

至于AirPods Pro耳机本体则在视觉效果上看起来要比AirPods更为小巧一些，这一切都要归功于苹果定制的全新SiP封装，封装中高度集成了包含H1在内的10枚处理芯片，联想到AirPods一代目就已经足够令人瞠目的紧凑设计，不得不说AirPods Pro的诞生更像是一次苹果对于自己的超越。

在关于降噪耳机的话题中，我们之前无数次提到过被动降噪的重要性，这也是为什么想要成为一款拥有降噪能力的耳机，AirPods Pro就“一定”会套上一副软质硅胶耳塞来提升自己的隔噪能力。当然入耳式耳塞在传统耳机领域往往自带争议，毕竟并不是所有人都喜欢给自己一向放飞自我的耳洞带来一种压迫性的填充感，所以如何做好耳塞的舒适性正是所有入耳式耳机能否第一时间博得好感的关键。

为了适应不同用户的需求，苹果给AirPods Pro提供了三套不同规格的可替换式橡胶耳塞，当然这也算是入耳式耳机的常规操作。从身边部分用户试戴体验来看，三种规格的耳塞已经足够适配他们的佩戴需求，而原本能完美稳固佩戴AirPods初代的用户们大多选择最小号橡胶耳塞便已经足够使用。

将耳机推入耳中的第一时间，便能明显感受到AirPods Pro在佩戴舒适感上所做的提升，苹果在宣传中表示他们在AirPods Pro中加入了可以平衡压力的通气系统，这一设计在提升佩戴舒适感中起到了至关重要的作用，让我们在佩戴AirPods Pro的过程中不会再遭受传统耳塞佩戴时挤压空气带来的压迫感。

在佩戴完成后，AirPods Pro可以通过设置页面进行声音密闭性的软件检测，在短短的几秒时间里，AirPods Pro会播放声音并接收反馈，经过分析处理后判断耳机是否佩戴准确，苹果认为只有进行了良好的贴合，AirPods Pro才能表现出足够完整的降噪能力以及音频质量。而在佩戴完成后，我们同样进行了“摇头晃脑测试”以及“蹦蹦跳跳测试”，AirPods Pro也都一直稳稳的贴靠在耳中，没有发生脱落问题。而由于加入了IPX4防泼溅功能，实际上这样一款AirPods Pro已经可以胜任一定的运动耳机任务。

舒适的降噪体验

为了减少掏出前端设备进行操作的频率，耳机类产品从有线时代变启用了线控功能，而在无线时代，这些控制功能大多被集成在了耳机腔体外壳的角落。从可操作性来说，只支持双击操作的AirPods显然不够自由，而在加入了新的力度传感器后，AirPods Pro的控制功能也得到了一定拓展。

通过对AirPods Pro耳机柄侧面的力度感应器进行按压以及连续按压等操作，便可以实现暂停/开始播放、快进/返回切换曲目等功能，而如果选择长按力度感应器，AirPods Pro便可以在“主动降噪”及“通透模式”之间进行切换。

为了提供明确的操作反馈，AirPods Pro在感应区域进行了磨平处理，初次上手进行摸索后便可以很快适应，不需要过多学习成本。同时AirPods Pro还给按压操作加入了一段清脆的机械式触发音，虽然耳机内部空间已经完全没有可能塞入一枚震动马达，但AirPods Pro的提示音却会给大脑一种切实按压了实体按键的错觉，非常有效的提升了耳机操作的准确性，可谓是细节满满。

既然谈到了一键切换降噪模式，那么接下来我们就谈谈AirPods Pro的降噪。

正如我们前面所提到的，降噪、或是抑噪能力算是初代AirPods诞生之后粉丝们最希望加入的新技能，AirPods这类TWS耳机已经带来了足够的“自由”感，而如果能隔离噪音，那便可以帮助我们适应更多环境状态下的佩戴。早在AirPods Pro之前，已经有数款产品进行了摸石头过河式的尝试，而局促的空间下想要实现更多功能、特别是降噪这类强悍的功能绝非易事，所以一直到今天能够拿出完整且成熟方案的品牌也寥寥无几，那么苹果又表现如何呢？

在拿到AirPods Pro的第一时间，我便在办公室环境下开启了其降噪模式，原本嘈杂的隔壁房间的交谈声得到了非常优秀的屏蔽，距离自己约五米之外的机械键盘敲击声也只有朦胧的点击漏入耳中。我们也尝试着打开了办公区域的空调，而AirPods Pro对空调的声音也进行了非常理想的屏蔽。

接下来我们移步到车流湍急的路边进行体验，车辆快速奔袭过程中总会带来非常明显的胎噪以及风噪，而在车流中，这些噪音便会重重叠加并直接冲击我们的耳膜。而在打开AirPods Pro后，车流的声音变得非常微妙，远处的车辆在距离我们大约10米左右才会带来比较明确的噪音，而如果是行走在稍远离行驶区域一些的人行道上。AirPods Pro则会让我们彻底只能隐约听到自己的脚步和喘息声（此处感谢上海市区不允许鸣笛的规定，但考虑到道路安全，大家在开放环境中还是要慎用降噪功能吧）。

毫无疑问，AirPods Pro是一款能让你瞬间有直观降噪感受的降噪耳机，它在降噪模式下能隔绝掉绝大多数的环境噪音。虽然没有严格的数据支撑，但就个人体验配合周边用佩戴反馈而言AirPods Pro确实是目前降噪效果最为优秀的TWS耳机产品，甚至可以媲美一部分头戴式降噪耳机的降噪水准。而更令我们感到一种来自体验层面的升级在于，AirPods Pro以通气系统改良了降噪模式下的耳压问题，在开启降噪后，我们可以明显感受到周边噪音得到明显抑制的同时、耳膜不会受到太多来自反向噪音的压力，同样是细节之处的改变，却也带来了极大的舒适性方面的颠覆。

而在降噪模式之外，苹果还给AirPods Pro加入了一个名为“通透模式”的环境音功能，在这一功能下，AirPods Pro不仅可以关闭主动降噪，甚至可以无视硅胶耳塞带来的被动降噪效果，让我们的耳朵更加直观的收集到周围环境的声音信息。

当然这类环境音功能也算是当下降噪耳机的标配，但想要突破耳塞带来的被动降噪效果，部分降噪耳机在环境音模式下使用的是一种通过外向麦克风收集、然后将声音播放到耳中的设计思路，AirPods Pro大抵也是使用了类似的方案。但相比传统降噪耳机，AirPods Pro对于底噪和风噪的控制显然更加理想，“通透模式”下的环境音质感更加“清爽”，没有太多经过处理的粗糙感，在摘下耳机和佩戴并开启“通透模式”状态下，我们感知到的环境音几乎可以无缝衔接。

当然在降噪之余，苹果还提醒大家自己给AirPods Pro加入了全新的高振幅扬声器单元，而从听感来说，AirPods Pro相比无降噪的AirPods明显拥有了更为理想的中频表现，对于钟情于人声的用户来说，AirPods Pro饱满的质感大抵能收获不错的反馈。至于之前就表现突出的低频处理则在降噪模式的帮助下有了更进一步的表现，你可以明显的感受到一定下潜深度，并且具备灵巧的弹性，总之即使以挑剔的眼光来看，苹果AirPods Pro的音质也足够令我们满意。

AirPods Pro的耳机续航时间为4个小时，降噪模式下的续航能力被缩减至3.5小时，即使是对于差旅党来说，这样的表现也足够覆盖绝大多数国内航班飞行需要。同时为了验证耳机的延迟控制，我们还尝试配合AirPods Pro运行了需要按照节奏敲击的音乐游戏，而即使刻意的寻找鼓点与操作控制之间的误差，我们也很难寻觅到来自AirPods Pro的声音延迟。

无论是续航能力的保证、低延迟控制还是强悍的降噪信息处理，AirPods Pro都极大的依赖那颗H1芯片以及高集成度的SiP封装，这两大法宝成为了AirPods Pro在接下来的时间里依旧难以被打败的关键因素。毕竟芯片是苹果独享，而在SiP封装的帮助下，苹果不仅实现了更强悍的降噪效果，还塞入了一块VARTA CP1154大容量电池（预计容量170mAh，AirPods 2为93mWh），配合芯片级优化实现了最终理想的续航成绩。

超越自己只需要一些“小小的”细节

在AirPods Pro中，苹果对自己完成了一次完美的超越。

有时候超越自己不是一件容易的事，而苹果通过无数细节处的补完最终构筑出了AirPods Pro这样一款产品，从个人的角度来看，AirPods Pro是一款令人感到“舒适”的产品，包括但不限于优秀的佩戴体验、消失的降噪耳压、理想的体积控制以及完整的苹果生态系统适配。所以即使以挑剔的眼光来看，AirPods Pro都是一款近乎无懈可击的产品。

至于国行1999元的售价，实际上也只是与目前市面上的一线降噪耳机看齐的价位水平，所以说AirPods Pro其实是一款提前预设好了使用场景的产品。如果你的生活以及工作环境中需要一副降噪耳机，那么AirPods Pro便是当下的不二之选，毕竟相比那些笨重的头戴式产品，TWS天生有着更为便携的特性，如果价位相当的话，即使降噪性能输上一两分大概也无人在意。而如果是已经拥有了AirPods二代、并且日常生活中没有太多降噪需求的用户，就还是视自己的钱包厚度以及尝鲜冲动量力而为吧。