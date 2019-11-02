三大市场情报公司：苹果iPhone销量将很快止跌

苹果在今天凌晨公布的2019财年第四季度营收报告了创纪录的收入，也带来了销量好转的信息。但是来自三大市场数据分析公司的报告称，iPhone 的出货量在该季度同比下降。

苹果新季度的财务状况都不错，收入为640亿美元，这已经是公司指导预测的最高目标，并且大大超出华尔街的预期。iPhone收入重新回到总收入的50%以上，为333.6亿美元，而库克表示iPhone 11的销售是「一个非常，非常好的开始。」

但是当苹果进一步解释第财季的收入如何如此之高时，其中并没有iPhone的功劳。

财报称：“在服务，可穿戴设备和iPad加速增长的推动下，我们结束了具有开创性的2019财年第四季度最高收入记录。”

然后，库克小心翼翼地将iPhone塞进了他的下一句话，那是关于未来的美好期许：

“随着用户和评论家对新一代iPhone的热爱，新的降噪AirPods Pro首次亮相，Apple TV +的热销，这些有史以来最好的产品和服务阵容，让我们对假日季的销售感到非常乐观。”

即使几家的确切数量有所不同，但来自Canalys，IHS和Strategy Analytics的智能手机市场报告都得出结论：iPhone出货量同比下降2%至7%。

Canalys的分析最为悲观，表明苹果的出货量约4,350万台，下降了7%，不过比2019年第一季度和第二季度的两位数下降有所改善。

该公司认为，传闻中的iPhone SE 2能帮助苹果继续逆转局面。

理由是：苹果至今没有5G iPhone，它将错过运营商在2020年初5G市场营销和促销方面的巨额投资，也让部分用户延迟购买，等待2020年9月新机上市，以确保其设备能适应未来的需求。苹果现在需要一种非常规的策略来与2019下半年发售的一批5G智能手机进行市场竞争（毫无疑问，这批5G手机能赶上各种初期政策和促销），以便保住销量撑到秋季新iPhone发售，因此在2020年上半年推出廉价的入门级iPhone这个做法也就不足为奇。

Strategy Analytics估算iPhone出货量下降幅度为3%，但这实际上是苹果去年以来最好的表现。他们认为基本型号的iPhone 11将在假日季度带来更好的消息，帮助销量稳定提升。

IHS最乐观，认为苹果在过去的Q3共售出了4,590万部iPhone，与2018年同期相比下降2.1%，连续第四个季度单位销量持续下降。但是下降的速度好歹限制在了个位数。他们也相信更具价格竞争力的iPhone 11将在本季度拥有不错表现，贡献整体出货量增长。