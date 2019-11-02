凭借iPad和Mac，苹果成为收入最高的PC供应商

据报道，苹果今年创纪录的Mac销量帮助这家公司2019财年内的非iPhone产品销售额达到470亿美元，轻松成为按季度和过去四个季度收入计算的全球最大PC制造商。





iPad和Mac的季度总销售额超过了116亿美元，远远高于惠普的97亿美元（包含PC、笔记本电脑和工作站销售额），也高于联想的96亿美元，微软Surface则只有10亿美元销售额。

苹果官方不再公布iPad或Mac销量，而多数行业比较时只会选择性地将Windows平板、PC跟估算的苹果Mac发货量进行比较，因此很难进行最直观的销量比较。据估计苹果卖出的电脑数量大约是联想或惠普的三分之二，但带来的收入要多得多。

Mac最好的一年

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在其财报电话会议上表示，今年九月份Mac的销量同比略有下降，该公司的季度报告指出，Mac收入为69.9亿美元，而去年同期为72亿美元。

2019财年Mac的销售强劲到足以产生苹果Mac业务有史以来最高的年收入。在整个PC市场一直停滞不前的情况下，苹果过去四个季度的Mac收入比2018财年增长了2%。

另外，苹果尚未开始销售WWDC19上发布的新款Mac Pro，尽管这款专业工作站由于高昂的价格难以推向消费者市场，但苹果对高端专业市场也充满信心。

iPad业绩继续增长

库克还宣布了iPad的出色业绩，营收为47亿美元，比去年同期增长了17%，同时也是苹果所有五个地理市场区域全部得到增长的硬件。

他补充说：“在9月份的季度中，购买iPad的客户中有超过一半是iPad的新用户，而且iPad的有效安装用户群也达到了历史新高。451项研究的最新调查显示，iPad获得95%的消费者满意度和97%的企业满意度。在假日季度购买平板电脑的意愿者（个人和企业）中，超过80%的选择意向是iPad。”