《暗黑破坏神4》正式发布：官方宣传片/实机演示视频释出

IT之家11月2日消息 在今天举行的暴雪嘉年华2019直播上，暴雪官方正式发布了有关《暗黑破坏神4》的消息并且放出了游戏宣传片和实机演示。

预告：

实机演示：

据悉，《暗黑破坏神4》将继续传承前作的恐怖元素/装备系统/build。同时在暴雪嘉年华上，暴雪还公布了《暗黑破坏神IV》的前三个职业：野蛮人、巫师、德鲁伊，并提供现场试玩。

《暗黑破坏神4》将登陆PS4、Xbox One、PC平台，目前游戏的具体发售日期尚未公布。