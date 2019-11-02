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iPhone 11S有望成为近年来最受期待的苹果手机

2019-11-2 6:55:17来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月2日消息 phonearena报道称，消费者对iPhone 11S的期待相当之高，其有望成为近年来最受关注的“重新设计”的苹果手机。

报道中称，多年来，苹果在iPhone外观设计方面一直采用的是“深思熟虑”的稳妥之法，但这样“深思熟虑”的结果是iPhone的外观年年遭受消费者批评，称其没有创意，不少人认为苹果在安全性方面做得太多了，应当在外观上多做创新。

事实上苹果的确作出了改变，iPhone X是一个分水岭。iPhone 6的外观被苹果使用多年，随后苹果推出全新设计的iPhone X，这种外观设计又被苹果使用了三年（2017年至2019年），不少消费者开始追捧早期iPhone的设计，例如iPhone 4系列、5S系列等等，而这种看似渺茫的事情，似乎正在发生。

天风国际苹果分析师郭明錤在报告中指出，5G iPhone金属中框/机壳的规格升级是2020年苹果机壳产业链最重要的变化。此前的报告曾指出，2020年下半年的5G iPhone的金属中框/机壳将提高加工程序要求、整合复合材质，使得单价显著提升。

这样重温经典的复古设计，苹果已经在其iPad Pro上“复现”了，MacBook也已经转向了类似的设计，phonearena强调，iPhone 11S使用这种硬朗外观的复古设计是很有道理的，因为苹果公司注重产品的一致性。

爆料消息称，iPhone 11S将继续使用刘海设计，不过其刘海部位将进一步缩小，机身边框设计则使用类似于iPhone 5S那样的设计；最重要的是，iPhone 11S有望成为苹果首款四摄机型。

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关键词：iPhone 11S

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