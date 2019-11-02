遇见美景“随手拍"：《荒野大镖客：救赎2》PC版将加入拍照模式

IT之家11月2日消息 据外媒报道，《荒野大镖客：救赎2》PC版将加入全新的拍照模式，不过遗憾的是拍照模式仅在故事模式中可用，完整功能如下：

基本控制

· 轨道–允许玩家移动摄像机，聚焦主要角色

· Free cam–玩家还可以将相机与角色完全分离，在环境中自由移动（距离玩家角色一小段距离）

· 其他相机选项–相机操作选项包括缩放，滚动和不同的镜头光圈可供选择

进阶控制

· 聚焦距离–确定相机视图的聚焦位置，允许将焦点拉近以模糊远处的对象，或将焦点推出以聚焦在较远的对象上

· 模糊强度–确定聚焦距离以外的模糊物体的程度

· 曝光–人为地提高或降低曝光，使场景变亮或变暗

· 曝光锁定–将曝光锁定在当前水平-有助于在不改变照明条件的情况下调整相机角度

特效

· 对比度–调整亮度

· 滤镜/滤镜强度–使用传统时期真实的摄影工艺（如Tintype和Daguerreotype）应用各种滤镜和凝胶，以及在游戏滤镜和效果中使用更现代的滤镜和强度调整选项

发布照片效果

将照片保存到玩家的Social Club后，玩家可以对从“照片模式”和游戏中相机拍摄的照片应用效果，比如添加各类贴纸图像、预设文本/单词以及各种字体的自定义文本。

官方给出的照片模式实拍：

除了照片模式外，《荒野大镖客：救赎2》还将加入对4K分辨率，HDR，多显示器，宽屏的支持并拥有更高的帧速率。同时游戏还将加入更多新内容：比如三个全新的赏金猎人任务，两个新的帮派藏身处，两个新的藏宝图，四个新的武器，七个新的马匹及一个名为“到天涯海角”的新任务。

PC版Red Dead Redemption 2将于2019年11月5日正式发布，敬请期待。

