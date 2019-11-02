解读阿里巴巴Q2财报：“一赚三亏”中迎战双11

当京东在大肆宣传双11首日成交额时，阿里巴巴发布了2020财年Q2财报。

在过往十年中，这家企业始终站在电商行业的风口浪尖上，其业绩的起伏甚至被看作中国互联网发展的兴衰。

这一次，阿里的财报数据依旧亮眼：截至2019年9月30日，第二季度营收1190.2亿元，去年同期为851.50亿元，同比增长40%；其中，归属普通股股东的净利润为725.40亿元，去年同期为200.30亿元，同比增长262%……

值得注意的是，与拼多多在下沉市场厮杀许久后，淘宝活跃用户又增加了3000万，可被看作是下沉战役中的阶段胜利。

亮眼的数据背后尚存隐患：此次营收同比增40%，创近十个季度的最低值。不过，在电商行业普遍增速放缓的大背景下，40%只能算“小跌”，总体走势依旧“稳健”。

同样“稳健”的还有创新、文娱和云计算三块业务。只不过，它们均实现了“稳健亏损”。

友商“助攻”活跃用户？

核心电商业务永远是阿里的根基。这种现象保持了20年，纵使“盘子”再大，核心电商始终没有“掉队”的趋势。

财报显示，来自核心电商的营收达到1012.2亿元，同比增长40%。横向对比发现，在近10个季度中，40%处于历史最低点。近3个季度中，增速始终在40%至55%之间徘徊，不过营收总额正持续走高。

虽然核心电商的营收增速有所放缓，但相比于其他互联网巨头，阿里的增势依旧强劲。

此外，中国零售市场的移动月活跃用户在9月达到了7.85亿，较上一季度末的7.55亿，再增3000万。在过去九个季度里，淘宝天猫移动活跃用户和年度活跃用户增量，分别达到2.56亿和2.27亿。

这意味着，阿里深耕下沉市场一年后，已取得明显成效。

此前，阿里巴巴大聚划算事业部总经理刘博在接受新浪科技专访时坦言，拼多多做的很多渠道下沉用户都是首次渗透，“比如，一个新用户只是在红包助力，但是他会绑定帐号和绑卡，领红包这件事情把很多新用户的基础链路打通了”。他认为，在友商帮助打通链路后，未来会有更多的用户转移到淘系平台上，这对阿里来说反而是件好事。

如此看来，3000万的新增活跃用户中，不排除有竞争对手拼多多的“助攻”。

亏损是在“投资未来”？

核心电商的光环未能掩盖其他业务的短板。根据财报，云计算、大文娱以及创新业务均有不同程度亏损。

展开来看，阿里云计算营收为92.91亿元，同比增长64%，对比上一季度的77.87亿，环比增长了19.3%。

好消息是，在全球云计算3A（亚马逊AWS、微软Azure、阿里云）阵营中，前两家的增速分别为35%和59%，阿里云64%的数据领跑，这说明未来仍有较大增长空间。

但坏消息是，其调整后的EBITA亏损扩大：亏损额为5.21亿元，而去年同期亏损为2.32亿元。阿里方面解释称，这主要是由于在人才和技术基础设施方面的投资。

实际上，近两年阿里云的定位正在不断升级。按照愿景，阿里云要升级为云智能提供商，这也是未来10年数字经济转型的核心基础设施。因此，在技术方面的大额投资支出也算情理之中，换言之是在“投资未来”。

而这种在技术和人才方面的投入已取得成效。该季度内，阿里在芯片、AI和区块链等领域都发布了一系列核心技术突破，包括AI推理芯片、第三代自研神龙架构创造新型云服务器等。

大文娱已摆脱萎靡？

阿里大文娱业务似乎摆脱了之前的萎靡态势，但依旧处于持续亏损状态，只不过同比缩窄了。

根据财报显示，文娱版块归属的数字媒体和娱乐业务营收72.96亿元，去年同期为59.4亿元，同比增长23%。不过，经调整后的EBITA亏损为22.07亿元，利润率为-30%，而去年同期为亏损38.02亿元。

阿里方面给出的解释是，这主要是由于优酷对内容的支出进行了衡量，在确保成本效率和投资回报的同时保持原创内容的生产能力，从而在本季度缩小了EBITA亏损。

虽然一直处于亏损状态，但阿里始终保持对该板块的热情。

马云曾表态，以“文化娱乐”为代表的“快乐版块”是阿里未来重要的战略方向。而在今年6月，张勇在全员信中明确了大文娱的一号位，称要聚焦大文娱各项业务的紧密融合，实现战略投资业务和财务体系一体化。

这在外界看来，大文娱似乎逐渐又回到阿里C位，此时的亏损同比收窄，对该板块的正向发展较为有利。

结语：

可以说，此次财报只是对阿里的“摸底小考”，真正的“大考”将在拥有双11数据的下份财报中。

不久前，天猫及淘宝总裁蒋凡公开表示，今年双11淘系的用户将增长1个亿！

这对阿里来说似乎充满挑战，它能完成目标吗？

10天后的双11，见分晓。