就业数据拉升美股：阿里巴巴业绩超过预期，股价微跌

凤凰网科技讯北京时间11月2日消息，美国10月份非农就业数据以及企业强劲财报，拉动美股星期五收高，纳指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道指涨301.13点，涨幅为1.11%，报收27347.36点；标普500指数涨29.35点，涨幅为0.97%，报收3066.91点；纳指涨94.04点，涨幅为1.13%，报收8386.40点。

▲业绩超过分析师预期阿里巴巴股价微跌

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨1.03%，亚马逊涨0.83%，苹果涨2.84%，NetFlix跌0.21%，Alphabet涨1.08%，微软涨0.24%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨1.29%，爱奇艺涨1.72%，拼多多涨1.49%，微博涨3.25%，腾讯音乐涨2.02%，阿里巴巴跌0.12%，京东涨1.09%，百 度涨2.74%，趣头条跌2.88%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：迅雷（涨14.6%），小赢科技（涨9.47%），达内科技（涨8.1%），搜狐（涨5.56%），品钛（涨5.36%），蔚来（涨4.83%），拍拍贷（涨4.64%），欢聚时代（涨4.63%），虎牙（涨4.59%），简普科技（涨4.29%），哔哩哔哩（涨4.24%），新浪（涨4.04%），网易有道（涨4.0%），汽车之家（涨3.97%），如涵控股（涨3.66%），猎豹移动（涨3.62%），搜房网（涨3.48%），陌陌（涨3.34%），优信（涨3.33%），中芯国际（涨3.04%），触宝（涨3.01%），聚美优品（涨2.91%），趣店（涨2.74%），华米（涨2.65%），携程网（涨2.42%），无忧英语（涨2.4%），乐信（涨2.38%），搜狗（涨2.14%），前程无忧（涨1.56%），易车网（涨1.32%），58同城（涨1.12%），宜人贷（涨0.77%），畅游（涨0.73%），途牛（涨0.67%），流利说（涨0.61%），乐居（涨0.57%），世纪互联（涨0.47%），云米（涨0.46%），宝尊电商（涨0.39%）。

与上一交易日持平的公司包括：UT斯达康、正保教育。

下跌的公司包括：斗鱼（跌0.13%），好未来（跌0.14%），1药网（跌0.22%），寺库（跌0.33%），凤凰新媒体（跌0.37%），500彩票网（跌0.41%），兰亭集势（跌1.01%），唯品会（跌1.04%），中通（跌1.18%），瑞幸咖啡（跌1.79%），小牛电动（跌1.92%），新东方（跌2.0%），金融界（跌3.5%），百世（跌4.04%），信而富（跌4.66%），人人公司（跌6.41%）。

星期五股市开盘前，阿里巴巴发布了业绩好于预期的第二财季财报。常规交易中，阿里巴巴股价震荡，但收盘时下跌0.21美元，跌幅为0.12%，报收于176.46美元。盘后交易中，阿里巴巴股价一度上涨0.14美元。阿里巴巴调整后每股收益为1.83美元，营收为166.5亿美元，高于分析师预期的1.51美元和164.7亿美元。阿里巴巴营收较上年同期增长40%，云计算业务营收增长64%至13亿美元。月移动活跃用户比第一财季增加3000万至7.85亿。除核心电商业务外，阿里巴巴还涉足云计算服务、生鲜、多媒体服务和实体零售服务领域。阿里巴巴业绩增长的另一大动力是开拓国际市场。京东是阿里巴巴在电商领域的第一大竞争对手，将于11月15日发布财报。今天常规交易中，京东股价上涨0.34美元，涨幅为1.09%，报收于31.49美元。

▲百 度旗下好看视频日活跃用户达到1.1亿

在高质量内容和来自百 度应用、百 度搜索和其他平台流量推动下，百 度旗下好看视频日活跃用户数量达到1.1亿。好看视频观看量已超过30亿次，用户每天在这款应用上观看视频的时间长达70分钟。第三方市场研究公司QuestMobile的数据显示，66%的用户每天观看视频的时间超过3分钟，在这一指标上位居中国短视频平台榜首。好看视频既提供草根内容，也提供专业人士创作的内容。用户对高质量视频内容越来越有兴趣，更喜欢有用和有趣的内容，而非仅仅是吸引眼球的内容，这已经成为短视频市场增长的一大趋势。自2017年成立以来，一直向用户提供高质量、能带来价值的内容。利用百 度在人工智能和大数据领域的优势，好看视频能向用户推荐有兴趣的内容，同时帮助内容创作者吸引更多目标受众。今天常规交易中，百 度股价上涨2.79美元，涨幅为2.74%，报收于104.64美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Fibit（涨15.53%），LendingClub（涨6.17%），GoPro（涨5.05%），黑莓（涨4.37%），西部数据（涨4.22%），高通（涨3.9%），恩智浦（涨3.8%），Lyft（涨3.72%），Groupon（涨3.24%），VMware（涨3.03%），Zynga（涨2.92%），AMD（涨2.83%），惠普公司（涨2.36%），赛门铁克（涨2.32%），Salesforce（涨2.08%），Spotify（涨1.82%），美光科技（涨1.75%），Yelp（涨1.59%），爱立信（涨1.38%），IBM（涨1.35%），博通（涨1.28%），Box（涨1.06%），索尼（涨1.0%），甲骨文（涨0.94%），PayPal（涨0.85%），SAP（涨0.84%），Snap（涨0.8%），英伟达（涨0.78%），摩托罗拉系统（涨0.75%），戴尔科技（涨0.66%），诺基亚（涨0.27%），iRobot（涨0.19%）。

与上一交易日持平的公司包括：eBay。

下跌的公司包括：Adobe（跌0.04%），英特尔（跌0.04%），Slack（跌0.27%），动视暴雪（跌0.37%），Uber（跌0.41%），特斯拉（跌0.51%），思科（跌1.01%），艺电（跌1.14%），Twitter（跌1.17%），速汇金（跌14.65%），Pinterest（跌17.02%）。

▲被Alphabet收购，Fitbit股价大涨15.53%

谷歌母公司Alphabet与健身追踪设备公司Fitbit达成总价格为21亿美元的收购交易，合每股7.35美元。Fitbit股价在星期五盘前交易中一度达到6.16美元。达成交易的消息公布后，两家公司股价均出现上涨，盘前交易中，Fitbit股价涨幅达到16%，Alphabet股价上涨0.3%。对于在健身追踪设备市场一直不太成功的Alphabet而言，这一交易将使它获得一大助力；Fitbit则将受益于Alphabet能够提供的海量资源。虽然谷歌通过发布WearOS操作系统涉足可穿戴设备市场，但市场份额却几乎可以忽略不计，两大可穿戴设备巨头苹果和三星都有自己的操作系统。Fitbit也面临各种问题，尤其是与苹果的竞争。Fitbit在健身追踪和硬件方面的经验，将可能扭转谷歌在可穿戴设备市场上的颓势。常规交易中，Fitbit股价上涨0.96美元，涨幅为15.53%，报收于7.14美元；Alphabet股价上涨13.63美元，涨幅为1.08%，报收于1273.74美元。

▲Apple TV+发布拉动苹果市值达到1.156万亿美元

星期五常规交易中，苹果股价可谓高开高走。昨天报收于248.76美元的苹果股票，今天开盘价为249.54美元，上涨7.06美元，涨幅为2.84%，报收于255.82美元。盘后交易中，苹果股价上涨0.04美元至255.86美元。苹果股价今天大涨，表明投资者看好它今天推出的Apple TV+流媒体电视服务。这将是过去数月中苹果股价第八次创下新高。自发布业绩预警股价于今年1月3日创下142.19美元的21个月新低以来，苹果股价已累计上涨78%，市值也增长至1.16万亿美元，排在第二位的微软市值为1.09万亿美元我。同期内纳指累计上涨30%，道指上涨20%。