LG开始给OLED电视更新G-Sync兼容固件，刷新率将成为下一个主推点？

大概在一个多月前，LG就曾经透露过打算在自己的OLED电视里面加入可变刷新率的支持，而它今年推出的电视产品，已经通过HDMI 2.1配合Xbox One X实现了这一点，现在，这个目标似乎是更高的刷新率数值，而且来得比想象中要快不少。

自本周起，LG已经开始向北美地区销售的E9、C9和B9三个型号推送新版本固件，主要作用就是为它们写入G-Sync Compatible相关的信息——电视内部并不包含NVIDIA的原生芯片，只是通过NVIDIA开放的可变刷新率支持来实现一定程度的G-Sync功能。

和主机端的AMD GPU不一样，连接电视的PC里面当然必须要有张NVIDIA显卡，后者没有明说G-Sync Compatible电视所需的最低显卡型号，但你最好是默认这个支持只在现行这一代RTX 20系列和GTX 16系列里才能实现。电视插在这两个新卡系列上，应该就能把刷新率的变化范围扩大到120Hz以内。

现在对PC的玩家而言，超大屏电视连接不普遍主要还是HDMI 2.1标准的视频输出还没铺开，等HDMI 2.1到处都是了，实现可变刷新率的搭配就没有那么严格了。或者……你已经有一台LG E9/C9/B9，可以在年内等LG继续推送其他国家地区产品的固件。