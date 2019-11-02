字节跳动在美国接受审查：以国家安全之名

知情人士称，美国政府已经针对字节跳动公司10亿美元收购美国社交媒体应用Musical.ly展开国家安全审查。Musical.ly被收购后与字节跳动旗下抖音海外版TikTok合并。

抖音海外版TikTok

尽管这笔价值10亿美元的收购交易在两年前就已完成，但是美国国会议员在近几周呼吁对TikTok展开调查，质疑TikTok如何存储个人数据。TikTok在美国青少年群体中越来越受欢迎。TikTok在今年表示，其在美国拥有2650万月活跃用户，其中大约60%用户的年龄介于16岁至24岁之间。

消息称，美国外国投资委员会(CFIUS)已经开始审查TikTok收购Musical.ly的交易。由于TikTok在收购Musical.ly时并未寻求获得CFIUS的批准，所以这给了CFIUS现在展开调查的空间。

TikTok正在与CFIUS展开磋商，讨论如何在避免剥离Musical.ly资产的情况下采取措施消除CFIUS担忧。CFIUS称这一谈判旨在缓解担忧，细节还不得而知。CFIUS提出的具体担忧也不清楚。

“尽管我们无法对正在进行中的监管进程发表评论，但是TikTok已经明确表示，在美国赢得用户和监管部门的信任是我们的头等大事，其中部分努力就是与国会合作，我们致力于这样做。”TikTok发言人表示。字节跳动尚未置评。

主导CFIUS的美国财政部发言人表示：“根据法律，企业向CFIUS提交的信息可能不会由CFIUS向公众披露。财政部不会就与CFIUS具体案例相关的信息置评，包括是否特定方已经提交了审查通知函。”

知情人士称，上月，领导TikTok团队的Musical.ly创始人朱骏开始直接向字节跳动CEO张一鸣汇报工作，他此前向抖音主管张楠汇报。目前还不清楚这一从组织上将TikTok从字节跳动其他业务分离的举动是否与TikTok与CFIUS的磋商有关。

去年，CFIUS以担心数据安全为由迫使蚂蚁金服放弃了收购速汇金的计划。今年5月，在CFIUS就国家安全担忧与中国游戏公司昆仑万维接触后，昆仑万维表示将寻求出售热门同性社交平台Grindr。

字节跳动的崛起

字节跳动已经成为了中国增长最快的创业公司之一，旗下拥有新闻聚合应用今日头条、短视频应用抖音以及抖音海外版TikTok。TikTok已经吸引了歌手爱莉安娜·格兰德(Ariana Grande)、凯蒂·佩里(Katy Perry)等名人。

字节跳动的投资者包括日本软银集团、风投公司红杉资本以及KKR、泛大西洋投资集团以及高瓴资本等大型私募股权公司。

在分析师看来，字节跳动已经成为了腾讯、Baidu等其他中国科技公司的一个严重威胁。字节跳动在7月份表示，公司旗下应用在全球拥有15亿月活跃用户、7亿日活跃用户。

消息称，字节跳动今年上半年营收超过70亿美元，好于预期，在去年晚些时候获得的估值达到780亿美元。