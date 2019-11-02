苹果：为让消费者更容易入手iPhone 11，我们做了这些

IT之家11月2日消息 phonedog报道称，11月1日，苹果公司透露了他们是如何通过引入三种新途径来让消费者更容易入手新iPhone的。

首先是Apple Card。Apple Card由高盛(Goldman Sachs)向美国客户发行的，是一种与iPhone设备上的Apple Pay应用整合体验的信用卡。除了极简设计外，这张卡还提供了在苹果商店、T-Mobile、Walgreens/Duane Reade和Uber上购物时3%的返现优惠。在昨天财报电话会议上，苹果公司透露了一项新计划，允许用户更快地购买或升级到新iPhone——Apple Card持卡人可以在购买iPhone时享受24个月免息贷款，还可以让他们在苹果商店购物时获得现金返还。

其次是iPhone升级程序。如果你没有Apple Card，你可以通过苹果的iPhone升级程序享受同样的优惠。有了这个选项，你不需要预先为新iPhone付费。

最后是以旧换新计划，回收旧设备抵价购买新iPhone，苹果首席财务官卢卡•马埃斯特里(Luca Maestri)指出，客户似乎更喜欢使用以旧换新来购买新iPhone，与去年相比，今年以旧换新的人数增长了5倍多。