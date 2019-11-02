秋日赏枫必备：盘点那些拍照效果出色的手机

秋天的气温是微凉的，但秋天的景色也是美丽的。一些树叶已经开始泛黄，特别是湛蓝的天空与金黄的树叶形成了完美的对比色，让人忍不住举起手机拍照这些美景。但是，用什么手机拍摄效果才最好呢？哪些手机拥有好玩的拍照模式呢？今天新浪手机就来给大家盘点下那些拍照效果出色的手机，帮助大家拍摄秋日的美景。

荣耀20S

参考价格：1899元

9月4日，荣耀在武汉正式发布了荣耀最强自拍手机——荣耀20S，这款手机前置3200万像素摄像头，支持手持超级夜景模式，拿这部手机在夜间自拍不仅可以呈现出漂亮的人像，还能清晰地照出此时背景，非常适合和风景名胜自拍合影。但值得注意的是，荣耀20S虽然被誉为荣耀最强自拍手机，但并不代表其后置拍照表现一般。该机后置4800万像素超广角AI三摄，包括4800万像素超清主摄、800万像素超广角摄像头、200万像素微距摄像头，完全可以适应各种拍照场景。

荣耀20S采用6.26英寸魅眼屏，独创的“蝶羽纹理”设计完美地呈现于机身背部。荣耀20S搭载AI跑分全球第一的最新7nm制程工艺麒麟810芯片、配备3750mAh大电池、20W快充、GPU Turbo 3.0、方舟编译器、超级文件系统EROFS等多项领先科技。荣耀20S共推出两个版本，6GB+128GB版本，8GB+128GB版本，提供蝶羽蓝、蝶羽白、蝶羽黑三款配色。

荣耀20S屏幕左上角是一枚3200万像素前置摄像头，前置摄像头支持人像超级夜景模式，开创性地解决用户夜晚自拍时亮处过曝、暗处细节模糊、噪点过多等痛点，带来“夜美人更美，景亮人更靓”的夜景自拍效果。荣耀20S后置4800万超清镜头+800万超广角镜头+200万微距AI三摄，支持超清、超广以及超近距离摄影，覆盖用户日常使用的大部分拍照场景。

iQOO Pro

参考价格：3198元

当你看到这页你可能会奇怪，iQOO Pro不是主打性能吗，为什么出现拍照的手机导购中呢？有句话说的好：透过现象看本质。这款手机虽然主打性能、游戏等，但是在拍照上也颇有造诣，让你拍出好看的照片。iQOO Pro后置4800万像素超广角AI三摄，包括4800万像素超清主摄、1300万像素超广角摄像头、200万像素景深摄像头。值得注意的是，这款手机支持120度超大视野广角拍摄，完全可容纳下各种壮阔场景。

iQOO Pro延续了前作的跑车造型，配备了6.41英寸FHD+的AMOLED水滴屏，屏幕比例为19.5：9，分辨率为1080*2340，屏幕支持DCI-P3广色域，搭载了最新的高通骁龙855 Plus移动平台，配备了8GB的LPDDR4X高带宽内存，以及128GB的UFS 3.0高速闪存，搭载的是4500mAh的大电池，再辅以44W的vivo Super FlashCharge超快闪充技术，vivo以Hi-Fi音乐出名，这次在iQOO Pro上，用上了独立Hi-Fi芯片AK4377A高音质DAC，并且还通过了索尼的Hi-Res音频认证，为用户带来更真实地声音还原。此外，iQOO Pro拥有全新升级的散热系统，配备超导碳纤维均热板，实现无定向全方位二维散热，散热面积提高一倍以上。更重要的是，iQOO Pro搭载vivo屏幕指纹技术，相较上一代iQOO，Sensor感应区域面积增加1倍，特殊场景识别率大幅提升。当然，NFC在iQOO Pro也没有缺席。它配备全功能NFC，公交卡、门禁卡、银行卡、电子身份证一机全掌握，全系标配NFC-eSE安全芯片，提供硬件级加密存储安全。

iQOO Pro采用了后置三摄设计，分别为4800万像素主摄（IMX582，F1.79）+1300万像素超广角（F2.2，120°）+200万像素副摄（F2.4），这次依然没有长焦。可直出4800万像素照片，支持超级夜景、超级微距（对焦距离提升至2.5cm）。前置双核1200万像素的自拍镜头，配合焕颜相机的美颜算法，拍出自信拍出美。

魅族16s Pro

参考价格：2699元起

咔嚓一声”，就能开启创意的无限可能性，而这也是拍照的乐趣所在。这次魅族16s Pro带来了崭新的三摄相机系统，不管拍人、拍物，还是拍景，都能轻松胜任。所以想出门拍照，魅族16s Pro同样也是一个不错的选择。魅族16s Pro后置4800万像素超清三摄，包括4800万像素超感光摄像头、2000万像素长焦摄像头、1600万像素超广角摄像头；该机支持四轴OIS光学防抖、3倍光学变焦、117度广角拍照，适应各种拍照场景。

魅族16s Pro搭载6.2英寸FHD+的三星定制AMOLED屏，屏占比提升到91.53%，搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系标配UFS 3.0的闪存，有6+128GB、8+128GB以及8+256GB三个存储版本，内置3600mAh电池，支持24W mCharge快速充电。同时，魅族16s Pro依然配备双超线性立体声扬声器，满足用户影音体验的需求。这代魅族16s Pro依然取消3.5mm耳机孔，但支持全功能NFC，采用双层SIM卡托设计，支持4G全网通双卡双待。另外，魅族还搭载最新一代的透镜式屏下指纹解锁，通过优化，解锁速度相比16s提升25%，可实现0.15秒快速解锁。

魅族16s Pro升级到了4800万像素索尼AI三摄，分别是4800万像素索尼IMX586的主摄+2000万像素索尼IMX350型117°长焦镜头+1600万像素索尼IMX481超广角镜头组合。主摄支持OIS四轴光学防抖，F/1.7超大光圈支持四合一超大像素。前置镜头方面，魅族16s Pro依然选用了三星超小型的定制2000万像素镜头，支持前置HDR+逆光拍摄，并搭载最新的虹软AI美颜算法，基于大数据深度学习，带给用户个性化的立体美颜自拍效果。

苹果iPhone 11

参考价格：5499元

苹果今年最新的旗舰产品之一——iPhone 11在拍照上提升十分明显，尤其是超广角摄像头的加入，让这款手机不仅可以拍到视野更宽广的画面，也让手机取景器获取到更多的画面信息，拍出一张属于iPhone的超广角照片。iPhone 11搭载一个1200万像素广角摄像头、1200万像素超广角摄像头。值得注意的是，该机的广角摄像头采用Focus Pixels技术，能够在弱光环境中提升最大三倍的自动对焦速度；而超广角摄像头则可以带来四倍的取景范围，后退取景不再有。

iPhone 11是前代iPhone XR的升级版本，采用了同样6.1英寸的LCD屏幕，边框也为阳极氧化铝，整体的外观与iPhone XR完全相同，只不过在配色方面有所改变，共有白、黑、绿、黄、紫、红六种颜色。

在摄像头部分，iPhone 11采用了双摄像头的配置，除去一枚1200万像素的主摄像头之外，这一次还加入了120°的超广角摄像头，像素数量同样为1200万。支持沉浸式的拍照体验，将整个画面作为取景器。另外iPhone 11还加入了夜景模式，通过多张合成实现更明亮的弱光环境拍照，有效控制噪点。影院级视频防抖功能，可以更稳定的进行视频拍摄，在拍摄过程中同样可以实现焦段切换，并通过算法做到流畅的画面过渡。