科学家研制特殊材料，制作手机屏可抗摔可防弹

美国科学家最新研制一种透明金属“粘土”物质，可用于制造超级坚固的屏幕和显示器，未来人们的手机屏幕可能具有防弹功能，不必再担心摔到地面上手机屏幕破碎。

这种新型材料是由镁和铝成分为主的尖晶石(MgAl2O4)制成，它比防弹玻璃更加坚固，重量更轻，研究人员表示，它还可以用于保护飞行器、驾驶舱、航天器和卫星。

科学家声称，该材料还可以用于制造相机和智能手机的防刮镜面，避免手机掉落地面上时摔碎，这种透明防弹材料还可以用于制造军事激光和红外设备。

据悉，该材料经过十几年的研发历程，是将纳米粉末冲压加热，制成尖晶石晶体，之后加模处理。

负责这项研究的美国海军研究实验室詹斯·桑格拉(Jas Sanghera)博士称，这种材料比防弹玻璃的性能更好，防弹玻璃是采用玻璃和优质工程塑料进行特殊加工形成的一种复合型材料，它能够减缓子弹速度。

他说：“如果你用尖晶石代替，防弹材料的重量会减少很多。”此外普通玻璃晶体结构一旦表现出现裂缝，就会一直穿透完全破碎，相比之下由尖晶石制成的玻璃不会出现这种情况。

尖晶石可以作为宝石进行收藏，美国海军研究实验室能够合成超纯尖晶石粉末，用一种叫做“烧结”的热压过程制成晶体片。人们发现该材料非常纯净，可用于制作敏感红外相机和激光设备的镜头。