小白智能摄像机发布户外云台版N1，11月5日上架小米有品众筹

11月1月消息，由小米生态链企业-创米科技打造的小白智能摄像机系列，发布户外云台版N1，11月5日上架小米有品众筹，众筹价199元。

作为小白智能摄像机系列首款室外机型，户外云台版N1以四大卖点全新亮相：

摄像机云台视角达270°，可同时设置6个重点看护区域

传统户外枪机因安装固定无法转头，可视角度单一，可视范围大约是90°-100°，即便采用鱼眼镜头，最大可视范围也只能达到180°。小白智能摄像机户外云台版N1，创新地采用可转动的云台设计，看护范围可达到270°（水平），拓宽了户外枪机的可视角度，对于空旷环境中的实况可进行更加全面的实时掌握。同时，可设置6个重点看护区域进行人形侦测、录制视频和发出报警。重点区域能同步预存在摄像机常用角度中，点击预设角度，就能控制设备自行转动到相应位置。

可远程控制摄像头转动，让传统户外机变灵活

云台设计的优势，还表现在灵活性。传统枪机机位长期固定造成监控盲角，容易给不法分子可乘之机，如要调整观察角度，用户需进入看护场所手动操作设备。而小白智能摄像机户外云台版N1，已接入米家App，通过手机就能远程智能控制摄像机转动，调节设备角度，节约了用户的时间和空间成本。

1080P高清，夜视可达15米，微光全彩表现惊艳

小白智能摄像机户外云台版N1，采用1080P、200万像素高清摄像头，内置10颗红外夜视灯，白天可真实清晰地还原实景画面，夜间最大可视距离达到15米。更值得一提的，是小白户外云台版N1的微光全彩效果，F1.6大光圈镜头，配合高性能图像传感器和ISP芯片，经专业工程师几十次调试和优化，成像画面的锐度、清晰度和饱和度均表现突出。

▲（实际拍摄效果）

同时支持WiFi和网线，同时满足信号和颜值

布线麻烦、电源线太短、信号不好等问题，是用户安装户外摄像机的痛点所在。小白智能摄像机户外云台版N1给出的解决方案看似简单，却很实用。首先，同时支持WiFi和网线两种连网方式，当用户选择网线连接时，设备还能充当路由器使用，为手机提供热点；第二，电源线长度增加到5米（传统多为2-3米），为用户省了一笔购买延长线的钱；因户外机对信号要求较高，小白智能摄像机首次采用了独立双天线设计，但ID方面没有丝毫妥协，户外云台版N1的外观依然保持了简洁美观的整体风格。

小白智能摄像机户外云台版N1，其他功能还包括：IP66级防尘防水、AI人形侦测、画面监控、双向语音、远程报警、视频存储以及H.265编码技术的应用。随着现代人居家安全意识不断提高，除了需要室内摄像机看护老人孩子和宠物，对于庭院、别墅、楼道，或者商铺、公司、仓库等场所的防范诉求也越来越多。

小白智能摄像机户外云台版N1，通过对传统工业摄像机进行人性化改造，加之高性价的优势，让民用户外机的安装和使用变得越来越简单和方便。