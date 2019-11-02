打不过就改变Java未来！微软宣布加入 OpenJDK 项目

近日，微软的Bruno Borges在OpenJDK邮件列表中发布了一条消息，内容包含接下来发生的事情以及微软如何开始将其团队整合到OpenJDK社区。在邮件中，Bruno Borges提到，微软已正式签署《Oracle贡献者协议》。同时，他重申了微软对Java的承诺，以及微软团队对回馈Java社区的期待。

Borges曾经是Oracle开发人员，现在担任微软Java的首席产品经理。他向大家介绍了Java工程团队负责人Martijn Verburg，Verburg同时也是jClarity的首席执行官，而jClarity是AdoptOpenJDK的主要贡献者，于今年8月被微软收购。

该邮件可以在 OpenJDK邮件列表中找到：

嗨，OpenJDK社区， 在过去的一周中，微软正式签署了《Oracle贡献者协议》，甲骨文公司对我们参与该项目表示了认可及欢迎。我代表微软Java工程团队，很高兴正式加入OpenJDK项目，并期待与你们的合作。 众所周知，微软及其子公司在许多方面都高度依赖Java，并且在微软Azure云中向客户提供Java运行时服务。微软已经认识到在甲骨文成功有效管理下的OpenJDK项目所获得的巨大价值，它收购了Java，得到了更广泛的软件生态系统，我们也期待做出自己的一份贡献。 我们团队在初期将致力于一些小的bug修复和反向移植，这有助于我们更好地成为OpenJDK的一员。例如，我们已经了解到，在发布补丁之前最好先讨论更改，并且我相信我们还有很多东西要学习。 由Martijn Verburg领导的Java工程团队已经与其他使用Java的微软组织及子公司，还有一些 Java生态系统中的合作伙伴（例如Azul Systems、Oracle、Pivotal、Red Hat、Intel、SAP等）合作。整个团队将加入一些OpenJDK邮件列表并参与会话。 我们期待参与Java的未来。

微软首次向OpenJDK贡献代码是在2014年，贡献内容关于Windows上TCP回环快速路径机制方面的优化。2018年10月，甲骨文计划将OpenJDK的源码库迁移至GitHub，彼时的GitHub刚刚被微软收购，此后微软与 OpenJDK的关系也更进了一步。

此次微软将为 OpenJDK做贡献的消息发出后，也有网友（id：yanglbme）梳理了二十多年来微软与Java的一二事（https://juejin.im/post/5dbaac8cf265da4d365f28a6）：