《魔兽世界》9.0暗影国度：所有种族均可化身死亡骑士

IT之家11月2日消息 今日凌晨，在“2019暴雪嘉年华”上，暴雪官方公布了大量新内容，其中就包括《魔兽世界》游戏的全新内容《暗影国度》。

据了解，玩家在《暗影国度》探险的领域主要是四片全新的区域：晋升堡垒、玛卓克萨斯、炽蓝仙野和雷文德斯。此外还有噬渊和永恒之城奥利波斯（玩家的主要枢纽和行动基地）。

新版本的主要玩法就是盟约了，介绍称盟约会和英雄分享他们的部分力量，提供各种奖励、宝物等等。当玩家达到最高等级并加入盟约之后，就可以开启独特的盟约战役。还可以获得两种独特的盟约技能，一个是职业特有的技能，还有一个是所有盟约成员都可以使用的通用技能。

介绍称，玩家可以在升级的过程中尝试这些技能，最后决定自己要加入哪个盟约。每个盟约还有独特的外观奖励，并且玩家还可以进入一片圣所，也可以升级建筑并解锁额外的内容和奖励。盟约的更多信息，包括满级后的提升系统，会在北京时间11月3日周日凌晨2:15的深度发掘座谈会上公布。

《暗影国度》的副本主要有托加斯特，罪魂之塔和8个地下城（4个是练级地下城，4个是满级地下城）。升级方面，升级之后会获得全新的体验，例如新的技能或法术、进入新的地下城、可以使用坐骑或开启新的天赋栏。角色方面，每个种族都会有自己独特的定制选项，包括纹身、发型、肤色等。

最后，在《暗影国度》中，所有种族都可以选择死亡骑士职业，包括熊猫人和同盟种族。此外，购买《暗影国度》数字礼包的玩家可以在下一个内容更新——《恩佐斯的幻象》中使用任意种族创建死亡骑士角色。