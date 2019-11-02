华为甘斌：共同助力中国5G商用引领

11月2日早间消息，5G商用的启动，标志中国成为首波市场之一，将把全球5G发展带上新的高度，华为5G产品线副总裁甘斌表示。

全球5G正加速前行。截至目前，全球已有超过40张5G网络发布商用，预计年底将超过60张；同时，终端产业发展速度远超预期，根据GSA报告，全球已发布超过170款5G终端，相比4G，5G产业最大的变化是终端与网络在第一年即同步成熟。

甘斌指出，4G时代，中国已经建成全球规模最大的4G网络，4G基站占全球的一半以上、4G用户超过12亿。这成为中国5G快速发展、引领全球的重要基础。

对标5G商用关键挑战，华为5G产品和解决方案持续创新。甘斌称，华为已实现5G和4G共站同覆盖，使能5G建网不增新站，并在全球多个商用网络上兑现Gbps用户体验，同时还联合产业共同提升终端能力，以最大化发挥5G多天线性能；更大带宽和更高功率的大带宽多天线和全室外型基站等系列化场景化解决方案，则面向未来平滑演进，不断创新降低成本；该公司坚定瞄准SA目标架构，端到端支持NSA& SA双模架构，支持运营商规模商用。同时，面向行业应用对5G网络能力的新需求，华为持续进行解决方案创新，助力行业数字化，超级上行解决方案就是其中之一，通过频谱的协同调度，系统提升上行能力，以满足行业应用对上行大带宽和低时延的要求。

“5G看中国，华为持续以端到端全系列全场景解决方案，全力支撑中国5G规模商用，并愿与行业伙伴携手共筑5G+AI+云的智能社会基石，赋能千行百业，共同助力中国5G商用引领。”他在发言的最后这样说道。