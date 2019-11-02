马斯克质疑推特的好处，将从该社交平台“下线”

11月2日消息，据国外媒体报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)似乎正在经历一场社交媒体危机。这位一直很热衷于玩推特（Twitter）的特斯拉和太空探索技术公司SpaceX创始人，首次发推文称“不确定推特有什么好处”，然后宣布他将从推特上“下线”。

这不是马斯克第一次表达对推特的复杂情绪。今年6月，他宣布删除了自己的推特账户，但该账户仍处于激活状态。他在推特上的言行有时会给他带来麻烦，比如今年早些时候，针对他发布的一些有关特斯拉的推文，美国证券交易委员会(SEC)宣布将采取严厉措施。

此前，马斯克曾在今年10月从推特上下线，但宣布只下线几天。对于此次从推特上下线，他没有提供具体的时限。

马斯克对社交媒体的抱怨似乎主要集中在推特上。他在推特上写道:“Reddit看起来还不错。”Reddit是美国另一家广受欢迎的社交网站，马斯克有一个官方的Reddit账号。该账号已经有好几年不活跃了，但他以前也表达过对这家专注于点赞的社交媒体社区的喜爱。

即使马斯克再也不回到推特了，他也给我们留下了一份告别礼物：一段用南瓜砸特斯拉光伏玻璃面板的视频，这段视频在万圣节的时候分享在推特上。

现在，我们来关注他未来是否会出现在Reddit上。