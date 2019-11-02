京东双11首日战报：四线以下市场用户数同比增104%

11月2日消息，京东大数据显示，截止到11月1日24时，北京、上海、深圳、广州、成都成为首日下单金额最高的5座城市。1日全天，低线级市场整体下单用户数同比增长104%，下单的新用户中72%用户来自低线级市场，焦作、保定、聊城、泉州、温州5座城市中的新用户占比最高。

11月1日，京东家电销售出的电视机，销量前10大单品全部是55英寸及以上产品，截至中午12点，70英寸及以上大屏电视的成交额同比增长了超300%。截至中午12点，空调以旧换新的成交额同比翻了6倍，其中一级能效空调的成交额同比去年翻了4倍。

通过C2M反向定制的京品家电，截至11月1日中午12点，京品家电的成交额已经占据京东家电整体成交额的15%。其中，京品电视和独家供货的新品电视成交额达到上月日均成交额的8倍。

在今年的11.11首日的销售中，华为、一加、OPPO、联想、vivo成交额均实现同比增长200%，其中华为Mate 30系列5G版发售1分钟成交额破亿，获得5G手机销量榜冠军；iPhone销量同比增长8倍；京东通过C2M模式打造的阅读手机和游戏手机产品销量同比增长400%。

在PC及平板产品品类中，轻薄笔记本电脑销量同比增长206%，PC品类中反向定制产品成交额同比增长8倍，今年主推的高性能设计师台式机品类销量同比增长10倍，以C2M模式打造的WiFi6高速路由器销量环比10月日均增长7倍。

京东11.11京东超市干货食品、清洁纸品、宠物成交额同比增长200%，母婴成交额同比增长100%，白酒、葡萄酒、啤酒成交额同比增长200%，包销定制产品超万款。

京东生鲜首日共售出385万件生鲜产品，约4500吨。这其中，全天售出270万颗鸡蛋。11月1日当天，京东生鲜共销售出24吨黑猪肉，成交额同比增长500%，其中精气神占据30%销量份额。

11月1日当天，京东图书素质教育类图书成交额同比增长418%。京东美妆销售额同比去年同期增长236%，出库率超85%。

11月1日全天，京东互联网医院问诊订单总量同比增长30倍，进口自营保健品成交金额同比增长近7倍。截至11月1日中午12点，京东大药房中西药品类成交额超去年全天。

11月1日，京东平台上的新车成交金额同比增长118%，京东房产在1日当天成交了5套别墅；京东拍卖在1日当天成交额同比增长318%。

京东战略投资的五星电器，线下门店从10月25日起结合会员满足商家的大促物流需求。截至11月1日中午12点，聚焦下沉市场的万镇通乡镇店销售同比增长达到122%。

京喜在10月31日正式接入微信一级入口，开场还不到一个小时，京喜销量即突破100万单，全天共卖出近6000万件商品。京喜新用户也占到了当日京东全站新用户的比例达42%。

截至1日下午16时，京东物流的出库单量已经超过去年全天。

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