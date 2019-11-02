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苹果iOS 13.2频繁杀App后台，速度比预期还要快！

2019-11-2 12:26:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月2日消息 苹果iOS 13.2正式版更新本应该是为了解决iOS 13初始版本带来的错误或问题，并添加了一些新功能，比如iPhone 11系列的Deep Fusion影像支持，还要支持最新的AirPods Pro无线耳机，但现在爆发了iOS 13.2频繁杀掉App后台的严重问题。

iOS 13.2系统的内存管理功能如此繁重，以至于你几乎一离开应用程序就立即关闭它们。用户发现很难维持WhatsApp的上对话窗口并切换到Safari浏览器以获取一些信息，因为前者在切换回时将重新加载，而Safari浏览器在离开时将关闭标签。这个问题在iPhone上具有普遍性，即使是高端的iPhone 11 Pro/Max也不能幸免。

“我确信苹果公司有很好的借口，来说明其软件质量为何如此糟糕，” Overcast和Instapaper创建者Marco Arment在Twitter上说道。“我一次又一次地听到内部人员的统一说法：他们没有足够的时间来修复Bug。苹果，你的软件质量已破坏。深深地，碎了一地再拼凑到一起。”

现代软件通常是随设备出货开发的，然后才是修复。苹果的快速更新意味着，尽管用户可以在准备就绪后立即获得修补程序，但由于最初的抢发时间，他们也更有可能遇到更多的错误。

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关键词：iOS 13.2苹果

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