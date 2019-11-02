21亿美元收购Fitbit，可穿戴这块蛋糕谷歌吃的下吗？

昨日，谷歌宣布以21亿美元的价格收购了Fitbit的运动追踪业务，这将使这家搜索巨头能够在快速增长的智能手表和可穿戴设备业务上与苹果展开较量，此举也将推动传说中的Pixel Watch变为现实。

谷歌史上规模最大的一次收购

这家让谷歌斥巨资收购的Fitbit成立于2007年。

该公司的收购价为每股7.35美元，较Fitbit本周早些时候因收购传言而停牌前的股价溢价70%以上。

然而，这一价格只是该公司2015年上市时市值的一小部分。Fitbit最初定价为每股20美元，在首次公开发行后的几周内飙升至50多美元。但近年来，苹果、三星和中国小米等规模更大的竞争对手对Fitbit构成了冲击。今年8月，该集团股价跌至2.85美元的低点。

这笔交易是谷歌自5年前以30亿美元收购Home Tech Business Nest以来最大的一笔收购交易，因此必须得到股东和监管机构的批准，尤其是在如何处理Fitbit用户数据方面。Fitbit公司声称，自己在全球有2800万活跃用户，其健身追踪器为使用一系列可穿戴设备监控他们活动、睡眠和锻炼的用户存储位置和身体健康数据。

Fitbit表示，自己不会出售客户的个人数据，并承诺健康数据不会被谷歌广告所使用。

自2014年以来，谷歌就已经推出了自己的健康追踪服务，名为Google Fit，但它一直依赖Fossil和Tag Heuer等第三方来生产与安卓兼容的智能手表。

谷歌负责设备和服务的高级副总裁Rick Osterloh在一篇宣布这项交易的博客中表示，Fitbit是一个先锋，但谷歌可以“帮助推动可穿戴设备的创新，开发产品，造福全球更多的用户”。

可穿戴设备市场正在迅速增长。上周，在最新的季度财报中，苹果公布其“可穿戴设备”部门（包括手表）的年销售额增长超过50%。这家iPhone制造商在三个月内的可穿戴设备总销售额为65亿英镑。

这笔交易将扩大谷歌的消费产品范围，这些产品已经包括了智能手机、耳机、智能扬声器和笔记本电脑。

Osterloh写道，谷歌不会滥用Fitbit用户的个人数据：“我们永远不会向任何人出售个人信息。Fitbit健康和健康数据也不会用于谷歌广告。我们将为Fitbit用户提供查看、移动或删除其数据的选择。”

名为“收购”，实为“数据盗取”？

本周早些时候，在有报道透露交易正在敲定之际，英国工党致信英国竞争监管机构，呼吁阻止这场大规模收购。英国掌管数字、文化、媒体和体育的内阁大臣Tom Watson称这笔交易是“攫取数据”。

他说：“如果这次收购继续进行，谷歌可以掌握我们如何睡眠、何时行动、吃什么、呼吸和心跳的信息这些数据再敏感不过了，但是……所有这些信息都可以用于微定位、广告和行为调整，这对消费者的风险是巨大的。”

Watson还写信给信息专员Elizabeth Denham，表达了对合并数据方面的担忧，并要求她的办公室评估这是否会引发隐私问题。

Fitbit坚称，用户的数据在新东家手中是安全的。它在一份声明中说：“消费者的信任对Fitbit至关重要。从第一天起，严格的隐私和安全准则就成为了Fitbit企业文化的一部分，这一点不会改变。Fitbit也将继续让用户控制自己的数据，并将对所收集的数据及其原因保持透明。”

该交易预计将于2020年完成，但仍需获得股东和监管机构的批准。

Fitbit联合创始人兼首席执行官James Park表示：“谷歌是推进我们使命的理想合作伙伴。有了谷歌的资源和全球平台，Fitbit将能够加速可穿戴设备领域的创新，更快地扩大规模，让每个人都能更方便地享受健康。我对未来的一切感到无比兴奋。”

谷歌为什么要收购Fitbit？

事实上，人们很容易把这个想得太多。我在上周二的时候也进行了这种过度思考，当时收购还只是一个谣言。一般人们认同的逻辑是：谷歌在可穿戴设备方面有一个严重的漏洞，而且它还无法找寻到自己的出路，所以它通过购买Fitbit，来找寻自己的解决方法时很合适的，毕竟Fitbit是符合这一要求的唯一一家愿意卖的公司。

简而言之，谷歌希望打造自己的智能手表和健身手环硬件，而Fitbit能帮助他们更快实现这一目标。

事情很简单，但其实也不是那么简单。谷歌收购Fitbit是为了支持Wear OS的诸多问题吗？Fitbit能提供Wear OS真正需要的功能吗？这些复杂的问题你可以想破脑筋，但最终的事实是，谷歌还是不得不这样做。但从短期来看，我认为谷歌的理由确实是它所说的：硬件主管Rick Osterloh希望能够在谷歌的硬件部门内生产可穿戴设备，因此他以21亿美元为自己买下了一家可穿戴设备硬件公司。

顺便提一句：谷歌最近以4000万美元收购Fossil的交易，最终并没有进入谷歌的硬件视野中，而是交给了Hiroshi Lockheimer。他不仅运行Android操作系统，还运行了Chrome OS和其他十几款软件产品。

和所有科技巨头一样，谷歌收购了很多公司。但与其他科技巨头不同的是，谷歌曾有过几次高调的收购失败经历。事实上，Rick Osterloh自己在早期的混乱中也受到了间接的伤害：谷歌收购了摩托罗拉，浪费了它所拥有的每一个机会，最后把整个业务都交给了联想。Osterloh曾是摩托罗拉的总裁，经历了那个混乱的时期，但几年之后他回来了，开始领导谷歌新成立的统一硬件部门。

所以Osterloh对谷歌在一次大型消费电子产品收购中的失误了如指掌，这或许就是谷歌在2017年收购了HTC的团队，事情似乎进展得如此顺利的原因。从外部看，这个团队正在全速前进。这个团队完全掌控着广受好评的Pixel 3A，现在又掌控着Pixel 4。

还有一点值得注意的是，这笔大型的收购交易尚未完成，美国监管机构很可能会决定出手阻拦，是时候考验谷歌的意志力了。该公司可能会辩称，可穿戴设备市场仍然竞争激烈：三星、Garmin、小米，甚至华为都在生产竞争产品，更不用说苹果了。这不是一个可能说服新一波反垄断倡导者的论据，但实际的监管者往往更容易说服，所以看起来他们会回归最近的标准，让它通过。

“吃下”FITBIT要比整合HTC复杂得多

但是，如果Osterloh能够将Fitbit整合到他的团队中，就像HTC的整合已经完成的一样（让Pichai来管理司法部的所有事务），我们可能很快就会看到这次收购的成果。

不过事实是，整合Fitbit要比整合HTC复杂得多。Fitbit是需要为客户提供服务的，这些服务必须在整个过程中得到维护。Fitbit还有几个重叠的软件平台和一系列不同的产品需要继续支持，它拥有庞大的用户群和刚刚发布的新款手表，这些客户在未来的数年内都会继续使用他们已经购买的设备。

这些挑战当年的HTC都没有遇到。这就是为什么在我看来，收购Fitbit更像是收购另一个谷歌硬件：Nest。不幸的是，这是一次惨败的整合。

一起来看看Nest的经历。Nest于2014年作为谷歌的一个分支出现。整合两种公司文化总是很困难的，但高管们并没有通过购买Dropcam并立即将其并入Nest而让事情变得更简单。第二年，谷歌决定在Alphabet的保护伞下把自己拆分成一批小公司，但过去和将来都会有一家大公司叫谷歌。Nest作为Alphabet的一个部门曾有一段时间出现反弹，这种压力直接导致其首席执行官Tony Fadell在2016年高调退出。然后Nest于2018年在奥斯特洛的领导下重新加入谷歌。如今，它已成为谷歌旗下所有智能家居产品的品牌，并终于开始以某种有规律的节奏发布新设备。

另外，Nest还发布了一个家庭安全系统，却忘了告诉所有人里面有麦克风。

所有这一切听起来都很糟糕，在很多很多情况下，适用于Nest的并不适用于Fitbit。但这两家公司的核心问题是，它们在被收购前是垂直整合的硬件和软件公司，谷歌需要弄清楚如何（甚至是否）要将这些东西分开。

合并企业文化是一回事。合并企业文化，同时决定如何将不同的技术拆分并整合到自己的系统中，这完全是另一回事。这样做的同时又不忘为Fitbit客户做正确的事情对于谷歌来说，将是一个非常大的挑战。

而所有这些都还只是从对Fitbit和谷歌硬件部门的意义上看这次收购。还有一个问题是谷歌提供的健康软件Google Fit也有Wear操作系统。

无论如何，上天保佑谷歌这次的21亿美元花的值。