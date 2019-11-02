我国移动数据流量平均资费为5.6元/GB，同比下降34.4%

中国通信院和宽带发展联盟联合发布了《2019年中国宽带发展白皮书》，报告中显示，我国4G用户总数达12. 3亿户，规模全球第一。另外，我国移动数据流量平均资费为5. 6元/GB，比2018年的8. 5元/GB下降了34.4%。

此外，基础设施水平和宽带普及程度不断提升。光纤网络逐渐向偏远地区延伸，4G网络深度覆盖效果显著，100Gbps继续引领骨干网建设。截至2019年6月，全国行政村光纤通达率和4G通达率均超过98%。光纤用户渗透率达91%，稳居全球首位；4G用户总数达12.3亿户，规模全球第一。

与此同时，网络性能和用户体验明显改善。网速大幅提升，2019年二季度，固定宽带平均速率达35.46兆，同比增长66.4%；4G平均速率达23.58兆，处于全球中上水平。资费大幅下降，2019年上半年，我国移动数据流量和港澳流量漫游的平均资费较2018年分别下降了34.4%和30.2%，中小企业宽带和专线的平均资费较2018年分别下降了29.1%和25.0%。

新型基础设施建设加快推进。5G和千兆光纤网络建设步伐加快，5G开启商用新征程，千兆宽带进入规模商用；移动物联网、工业互联网、车联网等发展方兴未艾。以这些新型基础设施为代表的“新基建”成为拉动新一轮经济增长的新动能和带动信息产业升级的新机遇。

宽带网络支撑带动效应进一步显现。宽带网络作为数字经济发展的关键支撑，其引领带动作用越发凸显，推动我国信息消费不断升级、持续释放内需潜能，带动数字经济蓬勃发展。根据中国信通院测算，2018年我国数字经济规模超过31万亿元，对GDP增长贡献率达68%。