内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

我国移动数据流量平均资费为5.6元/GB，同比下降34.4%

2019-11-2 14:04:02来源：新浪科技作者：-责编：嗜橙评论：

中国通信院和宽带发展联盟联合发布了《2019年中国宽带发展白皮书》，报告中显示，我国4G用户总数达12. 3亿户，规模全球第一。另外，我国移动数据流量平均资费为5. 6元/GB，比2018年的8. 5元/GB下降了34.4%。

此外，基础设施水平和宽带普及程度不断提升。光纤网络逐渐向偏远地区延伸，4G网络深度覆盖效果显著，100Gbps继续引领骨干网建设。截至2019年6月，全国行政村光纤通达率和4G通达率均超过98%。光纤用户渗透率达91%，稳居全球首位；4G用户总数达12.3亿户，规模全球第一。

与此同时，网络性能和用户体验明显改善。网速大幅提升，2019年二季度，固定宽带平均速率达35.46兆，同比增长66.4%；4G平均速率达23.58兆，处于全球中上水平。资费大幅下降，2019年上半年，我国移动数据流量和港澳流量漫游的平均资费较2018年分别下降了34.4%和30.2%，中小企业宽带和专线的平均资费较2018年分别下降了29.1%和25.0%。

新型基础设施建设加快推进。5G和千兆光纤网络建设步伐加快，5G开启商用新征程，千兆宽带进入规模商用；移动物联网、工业互联网、车联网等发展方兴未艾。以这些新型基础设施为代表的“新基建”成为拉动新一轮经济增长的新动能和带动信息产业升级的新机遇。

宽带网络支撑带动效应进一步显现。宽带网络作为数字经济发展的关键支撑，其引领带动作用越发凸显，推动我国信息消费不断升级、持续释放内需潜能，带动数字经济蓬勃发展。根据中国信通院测算，2018年我国数字经济规模超过31万亿元，对GDP增长贡献率达68%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：流量数据流量

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有