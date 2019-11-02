“智慧零售”上线微信入口

猎云网获悉，11月2日，微信入口增添全新功能——“智慧零售”小程序，首个上线城市落地永辉总部福州。其中，“极速到家”及“智慧零售商超”板块，由永辉云创旗下业态永辉生活·到家提供支持，将为福州用户提供生鲜及食品百货30分钟配送到家服务，这也是腾讯智慧零售与永辉云创深度合作的最新进展和尝试。

腾讯智慧零售方面表示，腾讯智慧零售与永辉云创双方共同打磨的永辉生活·到家业态，在过去一年多时间里取得了良好的发展，看好永辉生活·到家业态的未来。永辉云创方面也表示，通过接入“智慧零售”，将进一步完善永辉生活·到家的用户触点矩阵，全面提升永辉生活·到家的获客能力、运营能力及履单能力，更好的服务用户。

据了解，“腾讯智慧零售小程序”是腾讯面向C端用户推出的零售服务集合与推荐平台，是腾讯智慧零售在产品能力上的一次新探索，旨在发挥小程序连接线上线下零售的优势，帮助优质商家拓展触达用户的场景。同时，微信用户也能通过全新入口更高效地发现身边的优质商品、服务及本地活动信息。

接入“智慧零售”入口，意味着经过一年多的跑动，永辉生活·到家在生鲜到家板块的自身产品及业态能力得到了更全面的验证和认可。自合作以来，腾讯智慧零售与永辉生活·到家围绕数字化用户的全触点经营，打造生鲜到家最优解“卫星仓2.0”，并以圈层咨询项目形式，助力永辉生活·到家实现数字化用户驱动的卫星仓选址与用户渗透策略。

截止目前，永辉生活·到家在福州已拥有30多个卫星仓，基本覆盖福州市区范围，服务超过130万到家用户，月订单复合增长率15-20%，成熟仓单仓日均订单2000+单。

以圈层咨询为例，结合永辉云创业态相关数据、永辉丰富的零售选址经验与腾讯大数据与算法，为永辉生活·到家在福州提供卫星仓选址、布局优化方案，用户需求洞察及智能选品建议，市场推广及用户增长策略等诸多服务。

以卫星仓选址为例，通过圈层咨询永辉生活·到家拥有更精确、高效地新仓开仓策略，通过智能选址工具挑选的新仓，单仓日单量达到成熟仓水平仅需1个月，比传统方法缩短2/3。在用户渗透层面，双方基于不同的用户标签分组，并根据不同的用户群体从获客渠道、商品推荐、日常运营等多方面作精细化管理，获客成本降低了50%，复购率提高近1倍。