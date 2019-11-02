21亿美元收购Fitbit，揭秘谷歌布局医疗健康产业的野心

北京时间11月2日消息，在很多人眼中，一直以来谷歌在可穿戴设备市场处于落后者行列，不过其实谷歌一直都在进行着布局。北京时间11月1日晚间，谷歌正式以21亿美元的价格正式收购穿戴设备巨头Fitbit，迈出了重构医疗健康产业的重要一步。

谷歌的产业布局

2014年1月谷歌宣布计划以32亿美元收购Nest，收购行动在宣布消息的第二天就全部完成。最初该公司作为新成立的Alphabet公司的子公司存在，但在2018年初，谷歌加强控制并将其直接整合到硬件部门。在接下来的一年半时间里，Nest成为了谷歌智能家居产品的品牌和脸面。随着Google Home和Google Nest成为美国智能家居领域的两大巨头之一，Nest发展迅速，竞争对手正是亚马逊的Alexa/Echo。

谷歌在2014年就推出了Android Wear。该公司与摩托罗拉、华硕、索尼、华为和LG等一些消费硬件巨头展开合作，但声势却颇为低调。

在Android Wear(即现在的Wear OS)发布的前一年，苹果推出了自己的智能手表Apple Watch，使得其他竞争对手只能望其项背。Apple Watch很快超越了可穿戴行业的其他产品。根据Canalys于2019年8月公布的数据显示，苹果占到北美可穿戴设备市场37.9%的份额。值得注意的是，Fossil是唯一进入前五名的Wear OS合作伙伴，其排名第五，北美市场份额只有4.1%。

在上述一众可穿戴设备制造商里，三星和佳明（Garmin）都在各自的产品上取得了成功，但它们远远落后于排在第二位的Fitbit。Fitbit成立于2007年，最终成为健身记录仪的代名词。2008年Fitbit在TC50大会的舞台上展示了自己的第一款产品——一款以Fitbit命名的3D计步器。

Fitbit预测并最终定义了可穿戴时代的精神，其正处于智能手机之后下一波消费电子产品浪潮的最前沿。随着手机领域的停滞不前，可穿戴设备正在以惊人的速度持续增长。

Fitbit的困境和出路

然而过去几年里，情况变得糟糕许多。Fitbit的发展之路走得始终磕磕绊绊，公司首席执行官詹姆斯·帕克(James Park)自己也承认，Fitbit未能及时充分地接纳智能手表产品。就像过去多次发生的情况一样，苹果进入并主导了智能手表市场，由此让Fitbit面临了一个不确定的未来。

另据媒体报道，谷歌动用母公司Alphabet的1210亿美元现金储备，共计斥资21亿美元收购了Fitbit公司，由此敲开了关键的消费者健康市场。有观点指出，未来谷歌将在该市场中与竞争对手苹果展开更直接的竞争。

一年多来，Ftibit和谷歌一直合作开发医疗保健应用程序。去年4月Fitbit宣布将与谷歌的应用程序编程接口进行对接，其可以通过谷歌的云医疗保健API将数据与电子病历连接起来。此前Fitbit于2018年2月收购了Twine Health，为这家可穿戴设备公司提供了一个符合现有联邦法规的消费者健康平台。

Fitbit首席执行官、联合创始人詹姆斯·帕克在谈到2018年同谷歌的合作伙伴关系时说到：“与谷歌合作给了我们一个机会来改变自己的业务规模，使我们能够更快与全世界各地的人们取得联系，同时也让我们得以丰富面向客户和医疗保健体系的从业经验”。

整个医疗行业的公司都在努力拉近同病人间的距离，可穿戴设备为了解病人的健康状况打开了一扇新的窗户。此外，这项技术可能会鼓励患者积极采取疾病预防措施，而不是在自己生病之后才寻求治疗。

一家跨国医疗设备制造商的知名医疗高管表示：“我们所有人都在追求同样的目标。我们看到当下医疗保健系统的效率非常低，有大量浪费现象产生。我们都知道健康是动态且持续的状态。最有效的办法在于，在正确的时间和地点更好地了解健康和疾病的驱动因素以及干预措施。”

隐私问题是到绕不过的坎

此次收购Fitbit给Alphabet和谷歌带来的最大挑战是隐私问题。该公司在进军英国医疗保健领域时就因为处理敏感健康信息而遭遇大量批评声。科技行业惯用的发布最小化可推广产品的习惯在医疗保健行业并不适用，因为在这个行业中，一种疾病小小的并发症可能会成为生死攸关的问题。

谷歌即将获得一系列健康数据，谷歌设备和服务高级副总裁里克·奥斯特洛(Rick Osterloh)对此不免感到担忧，他表示公司不会把客户信息用于广告营销。他表示：““我们绝不会把个人信息卖给任何人，Fitbit的健康数据将不会用于谷歌广告，我们将让Fitbit用户自己掌握查看、移动或删除自己数据的选择权。”

与苹果竞争

这些隐私问题与驱动此次收购的竞争对手——苹果形成了直接对比。这家总部位于库比蒂诺的消费硬件王牌企业通过公开强调隐私保护，把自己与其他消费科技公司区别开来。随着苹果继续深入健康领域，苹果可能会进一步将旗帜鲜明地标榜自己的上述立场。