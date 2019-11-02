电商+云+本地齐发力，阿里Q2财报挥出本垒打

阿里的夏天很灿烂。

美国时间11月1日，阿里巴巴在盘前公布2020年Q2季度财报，其显示公司第二季度营收人民币1190.2亿元，同比暴增40%；非美国通用会计准则下净利润327.5亿元，增长同样是40%；归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元，相比去年同期增长262%。

数据增长的两驾马车，核心电商和云计算在Q2持续发力：核心电商平台第二季度营收为757.86亿元，同比增长40%；云计算Q2营收达到92.91亿元，同比暴增64%。除此之外，本地生活服务饿了么成长明显，营收达到68.35亿元，相比去年增长36%。

另外，阿里巴巴在财报中披露，于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币（约97亿美元），这部分股权收益也为收入高速增长贡献巨大。

得益于财报超出预期，阿里股价在盘后涨高3%。

剁手朋友来相聚

作为阿里经济体的第一增长引擎，核心电商营收持续走高，关键在于整个淘系用户数在不断增长。财报显示，第二季度中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，相比上个季度增长了3000万用户；年度消费用户增长至6.93亿。淘宝和天猫的活跃用户数和年度活跃消费用户也永攀新高，分别增长至2.56亿和2.27亿。

不久前的双11预热会上，直播成为重点之一，作为人民群众喜闻乐见的娱乐形式，在「带货」上有着巨大威力。数据显示，2018年，淘宝直播GMV首次过千亿元，目前淘宝直播在天猫商家中的渗透率已经超过50%。在各种优惠之外，淘宝直播等新型购物方式，也为核心电商远远不断转化新用户。

云计算之于阿里，和AWS之于亚马逊一样，是强劲的第二增长引擎。Q2季度阿里云营收超过92亿元，同比增长64%。数据显示，阿里云目前已经服务超过59%的中国上市公司。此前，阿里云进行了架构调整，将政府、金融云、新零售、中国区域整合升级成为数字政府、新金融、新零售和通用行为四大事业部，意在布局云计算领域的重要领域。根据数据，目前中国公司云计算的渗透率不到10%，虽然一直雄踞国内云计算首位，但是阿里云未来可挖掘的空间依然巨大。

本地服务方面，饿了么在二季度增长势头不错，营收达到68.35亿元，相比去年增长36%。不过，面对竞争对手依然需要继续努力。新零售实验场盒马鲜生在二季度规模继续扩大，从Q1的117家，目前已经增长至170家。

同时，此前以20亿美元收入囊中的网易考拉，也出现在本季度财报中。考拉加上天猫国际，使得阿里国内跨境电商市场份额超过58%，海淘市场的未来可期。

您有新的支付宝到账

财报显示，阿里经济体的「钱袋子」，蚂蚁金服的全球活跃用户数已从年初的10亿，增长至12亿。同时，在今年9月正式接收蚂蚁金服33%的股权后，阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币（约97亿美元）。

由于当年为支付宝换中国分身来争取支付牌照，马云闹出了「雅巴之争」，阿里、软银和雅虎三方谈判，最后的结果是三方在2011年7月29日，阿里巴巴集团、雅虎和软银就支付宝股权转让事件正式签署协议。协议约定，支付宝公司每年向阿里巴巴集团支付知识产权许可费和技术服务费，金额为当年税前净利润的49.9%，支付到支付宝上市时止。支付宝上市时，支付回报额，回报额为上市时总市值的37.5%（以IPO价为准），将不低于20亿美元且不超过60亿美元。

2014年8月，阿里巴巴发布的招股书中公开披露，根据当时的协议，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时，在条件允许的情况下，阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权，并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服，上述分润安排同步终止。

现在，「叮咚一声」，692亿元的支付宝到账出现在阿里的财报中。