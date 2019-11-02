天猫双11官方热卖榜单：抢1000元大额券、TOP品牌爆款（更新中）

IT之家11月2日消息 2019天猫双11大促预热正式开启，各位土豪们已经选好心仪的商品了吗？没有的话不用急，天猫双11最全热卖榜单来袭，实时赛马榜单，实时更新，第一手获取最新好货信息，跟着大家买，贯穿双11预售、预热到正式期整个周期，多个不同榜单，从福利、热销、品牌、拼团等多个角度全方位覆盖，满足你的剁手需求。部分榜单还未正式上线，记得持续关注哦。
|榜单名称
|会场入口
|双11大额券折扣清单
|点此
|双11大天猫国际精选清单
|点此
|双11超级大牌清单
|点此
|双11行业尖货清单
|点此
|双11预售必买推荐
|点此
|双11预售实时热销清单
|点此
|双11预售大额券清单
|点此
|双11预售行业尖货清单
|点此
|双11预售超级大牌清单
|点此
|双11猫超爆款满减包邮清单
|点此
• 双11大额券折扣清单：立即前往。时间：10月31日-11月13日。
超大力度折扣，买到就赚到。
• 双11大额优惠券榜：立即前往。时间：10月31日-11月11日。
精选全球优质新品爆款。
• 双11超级大牌清单：立即前往。时间：10月31日-11月11日。
天猫双11 TOP品牌超级爆款。
• 双11行业尖货清单：立即前往。时间：10月31日-11月11日。
官方招商行业极致爆款。
• 双11预售必买推荐：立即前往。时间：10月21日-11月10日。
累计前一天全网预售好货。
• 双11预售实时热销清单：立即前往。时间：10月20日-11月10日。
全网实时热销爆款精选推荐，2小时实时更新。
• 双11预售大额券清单：立即前往。时间：10月20日-11月10日。
大额优惠券热销推荐，2小时实时更新。
• 双11预售行业尖货清单：立即前往。时间：10月20日-11月10日。
天猫行业定向招商极致爆款
• 双11预售超级大牌清单：立即前往。时间：10月20日-11月10日。
天猫双11 TOP品牌爆款集合。
• 双11猫超爆款满减包邮清单：立即前往。时间：10月28日-11月11日。
单件满减且包邮的爆款、第二件0元、1元购凑单等。
10月21日起，天猫双11全球狂欢节超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱、愿望清单等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双11剁手的朋友千万不要错过。