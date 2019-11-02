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天猫双11预热活动汇总：抢1000元大额券、前N免单/半价特惠（更新中）

2019-11-2 19:45:16来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

天猫双11预热活动已于11月1日正式开启，商品双11特惠价已提前放出，店铺双11特惠活动已经放出预告，IT之家小编为大家收集了一些大额神券和前N免单/半价特惠的店铺信息，11月1日-10日整点蹲点抢券，11月11日0点疯抢免单特惠，定好闹钟准备开抢。

1、11月1日-10日每日整点抢大额神券

店铺名称优惠详情
万券齐发会场
11.01-11.10抢全网大额优惠券
苏宁易购官方旗舰店
16点1分钱抢1000元无门槛优惠券

天猫精灵智能生活

21点1元钱抢1000元无门槛优惠券
73hours旗舰店10点1元钱抢1000元无门槛优惠券
匹克官方旗舰店10点1元钱抢500元无门槛优惠券
10点1分钱抢满300-100元优惠券
双立人官方旗舰店10/15/18点1元钱抢300元无门槛优惠券
lilbetter旗舰店10点/16点1分钱抢200元无门槛优惠券
其乐clarks官方旗舰店10点/20点1元钱抢100元无门槛优惠券
斯凯奇skechers男鞋旗舰店10点/15点1毛钱抢50元无门槛优惠券
20点1毛钱抢满800-200元优惠券
哥伦比亚Columbia官方旗舰店10点1元钱抢满1999-1000元优惠券
kipling官方旗舰店10/15/20点1元钱抢满2000-1000元优惠券
暇步士Hush Puppies服饰旗舰店11点10元钱抢满2000-1000元优惠券
lee官方旗舰店10点1元钱抢满2000-1000元优惠券
柏品By Creations旗舰店14点/20点1元钱抢满1000-500元优惠券
亚瑟士asics旗舰店20点1分钱抢满800-400元优惠券
FILA FUSION官方旗舰店10点1元钱抢满1500-400元优惠券
Ochirly官方旗舰店10点/20点9.9元钱抢满2000-400元优惠券
与狼共舞官方旗舰店10点1元钱抢满1000-300元优惠券
美津浓官方旗舰店20点抢满1000-300元优惠券
彪马PUMA官方店10点1元钱抢满700-300元优惠券
诺诗兰旗舰店10点/20点1元钱抢满1000-300元优惠券
FIVE CM官方旗舰店10点1元钱抢满1000-300元优惠券
波司登官方旗舰店20点1元钱抢满1000-200元优惠券
乔丹官方旗舰店10点/21点1元钱抢满400-200元优惠券
10点/21点1元钱抢满300-150元优惠券
10点/21点1分钱抢满300-100元优惠券
Abercrombie & Fitch官方旗舰店10点1元钱抢满400-200元优惠券
罗蒙官方旗舰店20点1毛钱抢满1000-200元优惠券
安德玛UNDER ARMOUR官方旗舰店10点/20点1元钱抢满300-100优惠券
OldNavy官方旗舰店10点/20点1元钱抢满500-100元优惠券
HM官方旗舰店10点1元钱抢满500-100元优惠券
qina亓那旗舰店10点1元钱抢满150-50元优惠券
更新中

2、11日0点抢前N免单/半价特惠



森马官方旗舰店前1小时&前1万名实付满800送800元无门槛券
太平鸟男装旗舰店前1小时&前1万名实付满2000送2000元无门槛券
Only官方旗舰店前1分钟实付满1000送2张500元无门槛券
JackJones官方旗舰店前1分钟实付满1000送2张500元无门槛券
海澜之家官方旗舰店
前1千名实付满600元送华为Mate 30 5G手机
更新中

• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览：

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫国际 | 天猫超市 | 官方直营 | 全球时尚 | 吾折天 | 超市爆品

• 数码电子类 - 数码家电 | 精品手机 | 电脑办公 | 大家电 | 小家电 | 电视 | 冰洗 | 3C数码

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动大牌 | 运动户外

• 居家生活类 - 家装会场 | 精品家具 | 家纺家居 | 灯具安防 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 进口保健

• 食品母婴类 - 食品生鲜 | 茶乳冲饮 | 零食 | 进口食品 | 母婴好货 | 宝宝用品 | 尿裤 | 童装 | 进口母婴

• 美妆车品类 - 大牌美妆 | 手表眼镜 | 箱包服配 | 珠宝饰品 | 进口美妆 | 汽车用品 | 天猫新车 | 品牌好车

• 海外其他类 - 香港预售 | 台湾攻略 | 台湾早鸟红包 | 进口神器 | 医美88VIP | 医美预售 | moony预售

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关键词：天猫双11

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