青年科学家怎样着手做研究？杨振宁：要先了解你自己

北京时间11月2日晚间消息，今日，科学探索奖颁奖典礼在北京举行。经过初筛、初审、复审以及终审答辩四轮评审，50位获奖人从1335申报人中脱颖而出上台领奖。作为“科学探索奖”发起人之一的杨振宁先生对这些青年的获奖人寄予厚望。

他提到，科研工作者一生有两个最困难的时期：第一个困难时期是做研究生的时候，要选题目，要在自己已有的知识上面进行改变，比较困难；另一个困难时期应属博士学位以后，这个期间要选择一个领域，要在这个领域里做出来一个能够站得住的工作，这又是一个新的挑战。

最后，杨振宁先生给了青年科学家一些建议，怎么样着手做研究？杨振宁先生介绍到，要先了解你自己，其次选择所要走的路径，这样比较容易成功。

以下是杨振宁的演讲全文：

杨振宁：各位获奖人，各位嘉宾，很荣幸来参加第一届腾讯“科学探索奖”颁奖典礼。我觉得腾讯这个“科学探索奖”办得非常好，从最初的设想，到评奖的程序，到选的学科，到非常严谨的评审，到今天的颁奖典礼，都是办得非常成功的。我想大家都应该向腾讯基金会、向参与“科学探索奖”的各个专家学者表示感谢！

这个奖特别为了比较年轻的学者设的，这是非常有远见的想法。我们知道一个科学研究工作者一生有两个最困难的时期：

第一个困难时期是做研究生的时候，要选题目。因为在做学生的时候，你是在学习已经有的知识，现在要做研究，要改变，要发展一个新的方向，这个是困难的。我自己就有过经验，1947年对我的一生来说是比较不开心的一年。

第二个困难时期是得了博士学位以后，5-10年的期间，这个期间要选择一个领域，要在这个领域里做出来一个能够站得住的工作，这是一个新的挑战。腾讯“科学探索奖”特别关注这个领域的学者，这是非常有远见的一个计划。

借这个机会，一方面祝贺今天得奖的50位学者，一方面也想跟这些得奖的学者讲几句话，20世纪的科学发展从基础科学到应用科学到工程，这个发展是人类历史上空前的，因为这些发展，所以20世纪初到20世纪末，人类的生产力增加了几百倍，而且增加的这几百倍今天继续在推动21世纪人类的发展。一个年轻的学者在这个时候进入科技研究队伍，一方面是非常幸运的机会，一方面也是一个非常挑战的时代，

为什么说是非常幸运呢？因为今天科技发展的方向铺陈出来数不清的新领域，每一个领域都可以做出来惊人的、重要的、传世的工作，可是这也就带来了一个问题，一个开始做研究工作的人怎么样选择走哪一条路，怎么样选择哪个专题，怎么样选择用什么方法去研究。我个人对这个有一点建议，也许对于各位有一点用处。

要想了解哪一个领域，不管是当时红的不得了的，还是已经被很多人抛弃了的，怎么样选择？最主要的一点是，先要了解你自己，你要了解自己的能力，你要了解自己的兴趣，如果你掌握了自己的能力跟兴趣，再根据这个了解去选择所要走的路径，我想是最容易成功的。

最后，我要讲一句话，我觉得整个腾讯“科学探索奖”的发起跟后来的推进，到今天的颁奖，有一位最最重要的人物就是饶毅，我希望以后第二届、第三届腾讯“科学探索奖”，我还能继续来参加，继续来了解这个发展方向。