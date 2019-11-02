2019“科学探索奖”颁奖：50位获奖青年科学家亮相

北京时间11月2日消息，今日（11月2日），2019年“科学探索奖”颁奖典礼在北京隆重举行，奖励来自9大领域的50位获奖青年科学家，激励他们鼓足干劲，继续攀登科学的珠穆朗玛峰。

资料显示，去年腾讯公司成立20周年之际，腾讯基金会宣布将投入10亿元的启动资金资助设立“科学探索奖”。“科学探索奖”由腾讯董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾与北京大学教授饶毅，携手杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根、陈十一、张益唐、施一公、高文、谢克昌、程泰宁、谢晓亮、潘建伟等科学家共同发起，面向基础科学和前沿技术领域，支持在中国大陆全职工作的、45周岁及以下的青年科技工作者。每位获奖者将连续5年、获得总计300万元资金。

颁奖典礼开场，腾讯主要创始人、腾讯基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹作主旨致辞，他表示，科学无国界，科学最具普惠性的推动力；青年人才决定科学的未来，珍视青年人才在科技创新中的宝贵价值；会坚持不懈地把奖项长期办下去，腾讯基金会长期支持“科学探索奖”。

鼓励探索，正式公布50人获奖理由

每次奖杯举起的掌声，都是对科学的致敬。

颁奖典礼现场，在四百多名“科学探索奖”主办方、发起人、评审委员会、顾问委员会以及相关政府部门、高校、科研单位和机构媒体代表的见证下，50位科学探索奖得主的获奖理由逐一公布，饶毅等9大领域评委代表为获奖人颁发了象征探索精神的“X”型奖杯，鼓励他们向着科学的无人区继续进军。

三位获奖者代表在颁奖环节后，围绕“物质之美·生命之谜·机器之力”，分享了自己的科研探索故事。

从左到右依次为：

2019科学探索奖数学物理领域获奖者、清华大学王亚愚

2019科学探索奖生命科学领域获奖者、北京大学刘颖

2019科学探索奖前沿交叉领域获奖者、浙江大学李铁风

“我相信丰富多彩的物质世界将不断带给我们惊喜和挑战，让我们更深刻地理解宇宙万物，并使我们的生活变得更加美好。”2019科学探索奖数学物理领域获奖者、清华大学王亚愚表示，目前最感兴趣的物理问题是复杂材料中电子的奇异行为。

“基础科学的研究具有极大的不确定性，科学发现是无法计划的。”2019科学探索奖生命科学领域获奖者、北京大学刘颖表示，“感谢评审老师对我的肯定，这给了我一定的压力，但更多的是激励和动力。它让我更有信心在今后的科学探索之路上静下心来，心无旁骛地研究自己感兴趣的生命科学问题。”

“或许我们的探索仍然初步或笨拙，仍可当作是对自然、生命以及科学之美的谦卑致敬。”2019科学探索奖前沿交叉领域获奖者、浙江大学李铁风表示，希望自己做力学的前沿交叉研究，能从技术科学层面为人类探索贡献“轻舟济沧海”的一个螺钉。

“科学探索奖”在评选标准上，区别于以往众多对已有科技成果进行奖励的奖项，科学探索奖奖励的是青年科技工作者正在从事的基础科学和前沿核心技术的未来可能，看中潜力而非当下。

科学探索奖执行委员会表示，希望通过这样一年一度的遴选和颁奖，给正在科研路上埋头奋进的青年科学家以鼓励和支持，点燃更多青年人对科学的热情，做科学探索的同路人。

回归初心，让科学家能够安心研究

科学探索有掌声和鲜花，更有荆棘与孤独。

“这次奖项评审程序符合规定要求，评审风清气正，评审结果广受认可。”科学探索奖监督委员会主席钱颖一在致辞中提到，“‘科学探索奖’未来将日益走向成熟，奖项监督机制也将发挥出更大作用，更加紧密地契合国家和社会的发展需求，不断强化辐射带动的平台作用。”

如何帮助科学事业的发展？作为一家由青年工程师们创办的科技企业，腾讯在支持方式上摸索许久，最终和众多专家和管理者们形成一个共识：科学发展最重要的因素是人，支持创新要从源头上、从机制上重点用力。以人为本，不争朝夕。

“科学探索奖”执行委员会表示：“设立这个奖项，腾讯不求任何商业回报。奖项就是希望‘科学探索奖’能成为青年科技工作者潜心探索未知世界的精神激励，吸引更多青年人投入到基础科学和前沿技术的研究之中。我们坚持连续5年发放奖金，赋予获奖人充分的奖金支配权，鼓励他们心无旁骛地搞科研。”

关注青年，杨振宁现场为获奖者打“call”

科学探索或有起点，但永无止境。

面向未来，激励潜力，是本次科学探索奖的重要宗旨。为了选拔和激励更多青年科技工作者，经评审委员会决定，奖项评审中采用“新星机制”——同等申报条件下，年纪更轻者胜出。最终50位获奖人中，35岁及以下获奖人有9位，比例接近20%。

“20世纪的科学发展是人类历史上空前的，一个年轻的学者在这个时候进入科技研究队伍，一方面是非常幸运的机会，一方面也是非常挑战的时代。“在颁奖典礼现场，科学探索奖发起人，1957年诺贝尔物理学奖获得者杨振宁表示。“（一个科学研究工作者）的困难时期，是得了博士学位以后，5到10年期间，这个期间要选择一个领域，要在这个领域里做出来一个能够站得住的工作，这是一个新的挑战。“科学探索奖”特别关注这个领域的学者，这是非常有远见的一个计划。”

据“科学探索奖”执行委员会介绍，2019年“科学探索奖”有效报名人数多达1335人，涉及众多研究领域。为了做到公正权威，评审工作共有350多位专家参与。在奖项的提名、推荐、评审过程中，超过百位“两院院士”参与其中，充分践行“科学家说了算”的原则，不唯出身，不唯帽子、不唯关系，为每一位参选科学家创造最好的评审环境。

科技向善“腾讯科学周”拉开序幕

科学探索成就的实现来自于行胜于言。

“腾讯科学周就是希望让科学家成为聚光灯下的焦点；让科学探索，成为公众尤其年轻人的追逐点；让科研工作，成为一种新时尚。”马化腾一直以来都对基础科学投入给予了极高的关注。可以预见，科学探索奖只会是腾讯在肩担社会责任、推动科技进步的开始。

“今年是‘科学探索奖’的第一年，我们得到了来自社会各界的支持、帮助和鼓励，才有了第一年的‘呱呱落地’。”陈一丹一直致力于公益，他期待本次科技公益项目各获奖人把科学精神的种子，播撒到更多人心中。“未来，我们会保持谦卑的心态，虚心听取各方意见，不断完善规则制度，让这个奖也一起‘科学地探索’下去。”

“这次典礼，不是一个结束，而是一个开始。”腾讯高级副总裁、腾讯公益慈善基金会理事长郭凯天表示。“腾讯愿意继续坚守‘科技向善’的信念，发挥连接力量，打造奖项平台，为大家做好服务，伴随大家共同成长。”

据了解，随着“科技向善”成为腾讯新的愿景，腾讯也在对基础科学持续加大投入，以企业公民的角色推动公民科学素质建设。除了“科学探索奖”以外，腾讯还将于11月3日、11月4日分别发起科学WE大会和医学ME大会，三场大会共同构成“腾讯科学周”。其中，11月3日的科学WE大会以“小宇宙”为主题，重在探索微观物质中的宏观世界，分享弦理论、微观粒子、脑科学、地质科学等领域的突破进展。11月4日的腾讯医学ME大会则聚焦癌症、抑郁症、艾滋病等最受关注的疾病话题，展现前沿的医学突破。