刘慈欣：《流浪地球》是电影创作团队的成功，我沾了点光

11月2日消息，在中国科幻大会上，刘慈欣在接受采访时表示，《流浪地球》的成功不是他的成功，而是电影创作团队的成功，"我自己是沾了《流浪地球》的光，《流浪地球》是1996年出版的，拍成电影前很少有人关注，所以我自己从心里很感谢这部电影。”

不过刘慈欣表示，自己火了之后并对生活轨迹并没有太大的影响，走在大街依旧没被人认出来。对于随之而来的版权和收益，他坦言，写小说并不会有产生太大的财富，所以自己处理这笔财富没有什么困难。

刘慈欣说，自己平时很关注科学新闻，每个领域的重大突破他都很关注，如引力波，黑洞，最近最关注的是马斯克在美国得克萨斯州波卡其卡星际火箭研发基地揭幕了航天重器星际火箭，“这个火箭能把100人送入太空，太震撼了。”他说。

在被问到科幻对青少年的影响时，刘慈欣认为，科幻可以增加青少年的见解，活跃思维，激发想象力，通过栩栩如生的文学内容，对宇宙、大自然产生兴趣，与此同时也对学习带来的动力。“科幻小说让中小学生对枯燥的理科产生兴趣，使学习变得更有动力。”

对于外界关注的科幻文学改编成电影，刘慈欣表示，现阶段到处都是瓶型，中国电影工业对科幻电影制作的方方面面都不是太熟悉，都需要去学习，只要付出努力很快就会看到成果。

“科幻影视在未来五到十年会有大的突破。”在他看来，《流浪地球》是中国第一部高成本科幻电影，它的火爆所带来的利好消息是，让电影投资人对科技电影有了信心，但他坦言，科幻电影想要崛起，不能只靠一部，还是要依靠在巨大的电影数量上，需要时间去发展，因此不能太着急。“不要因为一部电影成功了，就说打开科幻电影的大门，也不要因为一部电影失败了，就说势力了就关闭了大门。”