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菲亚特合体法国标志，第四大汽车联盟诞生

2019-11-2 23:00:40来源：爱活网作者：Picca责编：嗜橙评论：

眉来眼去半年之后，菲亚特克莱斯勒（FCA）最终却没能与雷诺走到一起，组建世界最大汽车集团的计划最终告吹。不过菲亚特克莱斯勒倒是很快就找到了备胎，跟雷诺分手还不到半年，他们最近就确定了与法国标致雪铁龙（PSA）集团的合体计划。

虽然标志雪铁龙体量不及雷诺-日产联盟，但在与FCA合体完成后的汽车品牌联盟预计每年汽车销量将会达到870万辆，仅次于大众集团、丰田以及日产雷诺三菱联盟，成为目前世界第四大汽车品牌。

法国政府看起来相当急于想要振兴自家的汽车工业，虽然雷诺的合体计划失败了，但标志雪铁龙也具备强悍的市场影响力和吸引力。在合体成功后，菲亚特克莱斯勒与标志雪铁龙将会共享大量汽车研发技术以及平台，同时还会涉及到未来的电动汽车技术，毕竟FCA和PSA在当下的电动领域都没有太多优势可言，抱团合作也许是最好的前进方式。

在合体完成后，新的集团将会拥有11个董事席位，标致雪铁龙将会占有其中的6个席位，菲亚特克莱斯勒享有5个席位，同时现任菲亚特克莱斯勒董事长约翰·埃尔坎将会成为新集团的董事长，标志雪铁龙CEO卡洛斯·塔瓦雷斯则会成为新集团的CEO。

面对持续多年的汽车寒冬，抱团取暖算是意料之中的操作，只是槽点在于两家公司的名称都实在过长，比如要不要尝试着念一下菲亚特克莱斯勒标致雪铁龙阿尔法罗密欧Stelvio看看？

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关键词：菲亚特标志汽车

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