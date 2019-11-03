别再「新建文件夹」了，这个标签管理器可以让你的硬盘更整洁

对于很多人来说，整理电脑文件都是一件十分头疼的事。新建文件夹 1、新建文件夹 2...... 相信你的硬盘里也充满了这样的「闲散文件」。等哪天真的要去找某个东西，只能到文件夹中一个一个去翻。尤其是对于没有良好命名习惯的用户来说，找一个文件真的犹如大海捞针。

如何更高效地整理文件呢？最近极客之选（微信：GeekChoice）发现了一款叫做 taglyst 的工具，它可以给文件添加多个标签，并分组管理，对文件的管理和搜索都很有用。具体如何使用呢？下面我们就来介绍一下。

忘掉文件夹，学会用标签管理文件

taglyst 的核心是标签管理，不过它并不会改变文件本身的位置、属性，只是在 taglyst 内部建立一个资料库，唯一的改动就是文件名（对文件名敏感的用户请慎用）。软件的界面看起来有些复杂，不过上手之后会很好用。

首先第一步，建立一个资料库。资料库的概念可以理解为知识体系，比如管理电影资源、音乐文件，甚至是更复杂的项目。我们以极客之选的图片素材为例，为了找文章配图时更方便，我们平时会把拍摄的照片进行分类整理。

Windows 界面

当然，这种单纯的文件夹结构是不够用的，比如按产品分类有手机、电脑、耳机等；按品牌分类有苹果、华为、小米等；还可以按照片类型分、按发布时间分...... 总之，文件夹的分类方式太过单一，重复分类又会产生重复文件，多占空间。想要对一个文件进行多维度管理，「标签」就派上了用场。



标签也能分类，给同一个文件添加不同属性

建立好资料库后，你可以为它指定一个文件夹，系统会自动检索其中的文件。为了以后整理起来方便，你可以设置一些预设标签，比如刚才说的手机、电脑、耳机。在 taglyst 中，标签也是可以分组，就是为了方便分类管理。

刚才的第一组标签是按产品类型，第二组可以按品牌分。第三组按照片类型，有产品细节、整体外观、使用场景。还可以按有无水印...... 这步操作确实比较枯燥，不过都是为了以后使用起来更方便。



针对每个标签，你可以设定它的同义词，比如苹果、Apple。还能选一个标签图标，更改颜色，这样更容易识别，也更美观。同一个标签可以归入到不同分组，比如耳机除了是大的产品类型，也可以从属于索尼分组里的子品类。总之，不管你想以何种维度来查看文件，都可以通过标签来实现。

在 taglyst 最新版本中，设定便签变得更容易了。文件名中重复次数多的词，系统会提示设定为标签，你可以直接添加。反过来也一样，如果文件名中包含已经有的标签，它会自动归类到该标签下。



多标签组合，搜索更快速

复杂的部分结束了，接下来就是见证成果的时候。进入资料库，左边是筛选栏，你可以按各种不同的标签进行检索，比如产品类型「手机」、品牌「OPPO」、照片类型「整体外观」，右边显示的结果就是最精确的照片结果。

除了设定好的标签，你还可以利用文件本身的属性进行筛选，比如关键字、文件类型、目录、日期。结合这些条件，你就能快速找到想要的文件。注意，整个过程是不需要你对文件本身做任何改动的，不会改变你存放文件的习惯，也不用怕文件被误删、破坏。

到这里还不算完，taglyst 除了方便管理和搜索文件，对浏览方式也进行了很多优化。文件一共有 5 种显示方式，卡片、列表、阅读、灵感、统计，你可以从这里看到所有标签信息，而不用一个一个打开。

针对不同的查看整理需求，你可以建立多个资料库。同一个文件在不同的资料库中，被标签划分为不同的类型。用户可以通过多种筛选组合，用最快的方式找出需要的文件。



对于需要管理多种类型文件，并且要以多种维度查看的人来说，taglyst 的标签管理是个很不错的方案。它有点像本地版的 Notion，对于新手使用门槛有点高，但是习惯之后会非常好用。

下载地址：taglyst 官网（支持 Windows、Mac系统）