人工智能系统分析便便照片，能够判断人体健康

美国麻省理工学院研究人员与Seed微生物公司建立合作，使用最新研制的Auggi人工智能系统分析人们的粪便照片，计划建立一个人类粪便数据库，依据粪便样本分析测试者的身体健康状况。

研究人员希望采集10万名志愿者提供的粪便照片，分析之后将相关数据发送给志愿者。

Seed公司致力于研究人体微生物群，该公司与麻省理工学院研究人员合作，利用Auggi人工智能系统研究分析人类粪便照片。

Seed公司表示，人们通常每天会忽略检测身体健康状况的重要指示剂——粪便，粪便的大小、形状、颜色、成分、浓度和排便频率，对人们整体健康状况产生重要影响。

人体肠道状况往往被人们忽视，研究小组希望通过这些研究更深入地了解人体肠道消化系统，他们估计全球四分之三人口都存在着某种消化问题，例如：便秘、腹泻、腹胀、不规律排便。

Auggi人工智能系统基于“布里斯托尔粪便测量表”对粪便照片进行分类，这样便于建立人类粪便数据库，分析出测试者的肠道健康状况。

“布里斯托尔粪便测量表”分为1-7种类型，其中1型粪便是指与便秘有关的“硬质粪便”，7型粪便是指与肠道炎症有关的“液体浓稠、没有硬质的粪便”，健康人群的粪便通常是3型或者4型，就像“光滑的香肠或者蛇”。

研究人员能够严格保护测试者的个人隐私，他们将删除粪便照片上所有诠释资料和其他识别信息，然后将信息发送至Auggi人工智能系统进行分析。