亚马逊电池爆炸事件频发，中国制造不背锅！

我听到“砰！”的一声从我的客厅里传来，一组全新的亚马逊电池在在厨房的柜台上自动爆炸了，随后一种沙粒状的黑色物质不停地喷涌而出。这个不起眼的小东西是亚马逊网站上AmazonBasics标签下最受欢迎的“家居”产品之一，这款产品大约有20000多条用户评论，它的受欢迎程度超过了大多数其他的AmazonBasics产品，包括电子产品、家居用品和杂物。

这款电池也获得了很高的评分，那么是我刚好买到了一套有缺陷的产品吗？我搜索了碱性电池的评论页面，寻找包含“爆炸”一词的用户评论，然后发现了几十个与我类似的经历。有一个人说他老婆用的吸奶器的电池爆炸了，还有一些人的玩具和电器被电池泄露的液体破坏了。有一些客户将此归咎于所谓的中国制造，但亚马逊在产品描述中含糊地声称，这些产品是“在印尼使用日本技术制造的”。

在过去的一个月里，我试图去探寻这款AmazonBasics电池的潜在使用周期。亚马逊对自己的制造商信息讳莫如深，并通过一个谨慎的外包网络掩盖这项业务的真实信息，这使得亚马逊的供应链很难被打开，它家的AA电池也一样。我了解到，这款产品确实是在印度尼西亚生产的，但不是亚马逊公司生产的。亚马逊会从一家供应商那里购买电池，然后将其重新包装成自己的电池，就像Trader Joe 's及其同名食品品牌一样。亚马逊从未主动透露过AmazonBasics上的商品来源，但它证实了外媒对其AA电池来源的报道。

更快、更便宜的配送总是以人类和环境为代价的。

虽然我找到了电池的产地，但我无法找到它们的原料来源。即使只是一个简单的组件，产品供应链信息搜索也如此艰难，这一切表明，亚马逊的业务运营被有意识地藏在一个无法窥视的黑匣子里。这种保密性让这家商业巨头具有了无情的竞争力，能够以比竞争对手更快的速度为用户提供更便宜的商品。这也让那些怀疑自己的购买行为是否合乎道德，或具有环境可持续性的消费者更难找到自己想要的答案。除了模糊商品为什么可能有缺陷——或者在我的案例中可能有爆炸——此外，它还阻碍了我们这些只想知道这一切从哪里开始的人寻找答案的道路。

在印度尼西亚西爪哇岛有一座朴素的白色建筑，工人们在那里为富士通精心组装电池。富士通总部位于东京，是AmazonBasics的神秘供应商。一般来说，亚马逊的配送中心都会有黑色和橙色的标志，但这座建筑从外观上看你完全不会把它与亚马逊相连，也没有任何迹象表明一款颇受欢迎的AmazonBasics产品是在这里生产的。

从技术上讲，富士通的子公司FDK经营着这家碱性电池工厂。你可以在西爪哇城市贝卡西找到它，那里是印度尼西亚最有活力的工业中心之一。我无意中发现了一条关于AmazonBasics电池的评论，上面没有详细说明，只是提到这些电池似乎是“富士通制造的”，于是我决定给这家子公司打电话。

一名FDK员工证实，AmazonBasics是其电池的授权经销商，根据双方的协议，AmazonBasics每年必须向FDK购买至少10万美元的产品。

亚马逊后来证实，FDK确实是AmazonBasics合作的公司之一。

富士通是世界上历史最悠久的信息技术公司之一，1935年成立于战前的日本，其根基是一家日本的工业财阀（即家族垄断企业）。这家公司后来创造了日本的第一台国产电脑，如今号称已经拥有一个硬件、软件和个人电子产品的全球零售帝国。1989年，FDK扩展到印度尼西亚，摇身一变成为FDK- intercallin，最终在那里开设了一家生产工厂，成为富士通碱性电池在日本以外的唯一制造商。

根据历史学家的说法，日本因完善了现代电池的秘方而受到尊敬：一种精细的黑色粉末，被称为电解二氧化锰，可以帮助电池进行能量循环。

韦尔斯利学院环境研究教授Jay Turner说：“日本人很早就发现了制造电解二氧化锰的方法。”该产品的制造一直需要纯净的二氧化锰，这种化合物很难在没有杂质的情况下被开采出来。“但在第二次世界大战前后，他们发现了如何制造出一种比天然材料更好的纯净二氧化锰。”

受访的所有专家都表示，拥有2.64亿人口的印尼在电池行业并不是一个大玩家，因为电池行业长期以来一直由中国、日本和韩国等国主导。因此，亚马逊在东南亚市场的投资是比较奇特的。

“如果硬要说有什么不同的话，那就是亚马逊应该对自己的AmazonBasics供应链有更大的控制权……他们这么长时间没有这样做，这个事实多少有些可疑。”

FDK拒绝就其印尼工厂的情况置评。宽松的环境标准可能是其工厂选址的原因之一，毕竟贝卡西境内的其他工厂必须要对致癌的空气污染物和腐烂的河流垃圾负责。富士通的环境可持续发展报告显示，它在印尼的业务是最肮脏的，在垃圾生产方面排名最高。2016年，它的贝卡西工厂产生的垃圾比排名第二的FDK Energy公司多100吨。

“在印尼环境监管方面，我会说，要么政策限制比较少，要么限制也没有被很好的执行。那么对于富士通这样的公司来说，选址在印尼的风险是很低的。”麻省理工学院可持续供应链项目主任Alexis Bateman如是说道，该项目旨在使企业通过研究采取可持续发展战略。

对电池制造商来说，选址印尼还有一个好处：那里蕴藏着宝贵的自然资源。

富士通拒绝就其电池材料的来源，以及是否在利用印尼丰富的锰资源发表评论。除了一项协议之外，关于该公司从哪里获得材料的公开数据基本空白。这项公开协议称，该公司不会从资助侵犯人权行为的供应商那里购买冲突矿产（钽、锡、金、钨和钴）。但电池分析人士表示，随着资源库存的逐渐减少，特斯拉和苹果等公司可能会把目光投向印尼，因为它们需要的电池类型非常不同。值得注意的是，特斯拉正在就在苏拉威西岛中部建造一座电池工厂进行谈判，与此同时，印尼政府也正在实施镍和铜的出口禁令，可能是为了支持本国的电池业务。

然而，由于有了产品原料表，我们知道富士通的电池是由二氧化锰、石墨、锌和氢氧化钾制成的。此外，还可能含有纸、尼龙、聚氯乙烯和钢。目前还不清楚这些材料中有多少（如果有的话）是可回收的。

Turner说：“这些材料没有毒性，它们对人体健康也没有重大威胁，因此也没有受到严格管制。碱性物质基本上就是在钢瓶里精制的污垢。”

但它们的生产过程并不是那么顺利。据社会责任咨询公司RCS Global称，锰与侵犯人权、违反职业安全规定和童工有关。RCS Global指出，76%的锰来自南非、中国、澳大利亚和加蓬，但在整个供应链上“几乎没有全面的可追溯性”。换句话说，虽然锰的开采很有可能是在恶劣的环境下进行的，但很难确定某家特定的公司是否从中受益，因为锰是通过许多中间商过滤的，其他矿物也是如此。

关注劳工中侵犯人权问题的非营利组织Responsible Sourcing Network表示，目前基本上没有任何措施可以应对锰生产的风险。锌矿开采的过程也被发现会向空气中排放有害气体，如二氧化硫，这些气体是对人体健康有害的。

亚马逊的一位发言人表示：“在亚马逊，我们坚决承诺确保我们提供的产品和服务的生产方式尊重人权和自然环境，能够保护工人的基本尊严。我们也会与遵循同样原则的供应商打交道，我们为亚马逊及其子公司的商品和服务供应商制定了严格的标准。”

电池生产在供应链上越往下走，就越不容易追踪，这主要是因为美国的运输规则允许企业秘密运输产品。随着亚马逊运输方式的不断扩张——汽车、卡车、航空和海运——它的物流可能会变得更加无形。

霍夫斯特拉大学研究运输、物流和货运配送的教授Jean-Paul Rodrigue说：“亚马逊之所以可以做大做强，并不是因为它提供了一些新鲜事物，而是因为它对物流的掌控。商业运输受制于私人合同，亚马逊没有义务向任何人透露这些信息。出于海关的目的，只有船上的载货单才可以被看到。”

2015年，希腊集装箱船COSCO Beijing驶离印尼雅加达，船上装有410台AmazonBasics碱性电池。该产品装满了4个集装箱，由PT FDK Indonesia公司从贝卡西发货，亚马逊物流服务公司是收货人（或卖方）。这艘船在马来西亚和新加坡短暂停留，然后穿过太平洋，前往加州长滩港，然后再前往华盛顿州西雅图，在那里卸下货物，送往一个未知的目的地。

S&P全球市场情报公司的供应链研究部门Panjiva获得了这批货物的提单。Panjiva会从美国海关和边境保护局购买商业航运数据，为客户提供全球进出口信息。2015年的那批货是Panjiva能找到的唯一一批，可能是因为亚马逊隐藏了它的大部分货运文件，但有一些被遗漏了。

这些电池的下一段旅程，就是从储存它的仓库来到你家门口，这是非常随机的。在我买的那个盒子上，用西班牙语写着“由进口商进口”，上面写着亚马逊在墨西哥城的地址。下面，用德语给出了亚马逊卢森堡工厂的地址。

亚马逊在北美运营着75个配送中心和25个分拣中心——据Curbed称，亚马逊的足迹如此之大，以至于在距离半数美国人口不到20英里的地方就会有一个仓库。在全球范围内，亚马逊拥有超过175个运营执行中心。该公司还通过过其最后一英里快递服务亚马逊物流发送了大约48%的包裹。但与提供详细追踪信息的UPS或联邦快递不同的是，亚马逊物流会过滤货物到达亚马逊网站之前的任何数据。例如，当我订购了一盒AmazonBasics电池时，我的追踪号码以“TBA”开头，表示它是通过亚马逊物流发货的，而且最远只能追溯到它从位于加州纽瓦克的亚马逊仓库发货时。亚马逊承认了这一点，但没有解释为什么只有在产品离开了配送中心之后才会进行位置跟踪。

更快、更便宜的配送总是以牺牲人类和环境为代价的。亚马逊被指控付给司机的工资过低，且对司机进行了行踪监视，并让他们超负荷工作。今年8月，BuzzFeed新闻的一篇报道揭露了亚马逊为其次日送达司机开出的致命条件，导致亚马逊拒绝承担责任的后果。它的排放量也令人震惊：据估计，亚马逊2017年的出货量产生了1900万公吨的碳，相当于近五座燃煤电厂的排放量。

消费者最关心的是电池生命周期的结束——电池的使用和最终的处置。这些也是环保主义者最关注的议题，因为在我们所处的技术时代，电子垃圾已经成为一个日益严重的问题。

根据消费者交易分析公司1010data提供的数据，AA电池占据了AmazonBasics电池销售的近一半份额，占在线购买的46%。在AmazonBasics上每10美元的花费中，就有1美元花在了电池上，AA碱性电池约占该品牌总销售额的4%。这一数据使得AmazonBasics成为在线AA电池市场的领军品牌，超过了我们熟悉的Energizer和松下等品牌。

1010data高级主管Matt Pace表示：“亚马逊积极营销自有电池品牌的能力，帮助它成为了在线家用电池销售的领导者，但像Energizer和Duracell这样的民族品牌也在积极竞争，以保持其市场份额。”

现如今电池早已被人们广泛使用，但有一些专家表示它对环境的影响是潜在的，且被人们大大低估了。麻省理工学院材料科学与工程系的研究人员在2011年一份有关碱性电池生命周期的研究报告中写道，在提取原材料方面，“最大的责任远在制造工厂的上游”。

该研究指出：“在电池制造业直接控制的各个阶段中，生产设施（通过用电）的影响最大。”报告同时补充说，美国电池生产的大部分能源来自化石燃料，可再生能源只占这些能源需求的一小部分。采购和加工加起来占一次使用电池对环境影响的88%。

根据麻省理工学院的研究数据，Turner在2015年与人合著了一篇发表在《工业生态学杂志》上的论文。如果把电池的全部排放加起来——包括采购、生产和运输——其温室气体每瓦小时排放量是平均燃煤电厂的30倍。

所有这些结论都表明：根据这项研究，用碱性电池供电的电器比插在电源插座上的电器消耗更多的碳。

尽管如此，关于电池对环境的影响的讨论主要围绕着电池的报废处理、回收和“更新换代”。“大多数州允许人们把用过的电池扔进垃圾桶，而不是自愿或强制收集。加州是个例外，考虑到所有的电池都是危险废物，尽管该州对如何处理它们只提供了模糊的指导方针。虽然电池是废水中重金属的最大来源之一，但美国并没有制定广泛的政策，将各种类型的电池划分为有毒或无毒，也没有规定如何处理。麻省理工学院的研究指出，关于碱性电池，决策者目前对其是否有害存在分歧。

Turner说：“问题是这些塑料垃圾体积很小，而且分布很广，所以收集和回收它们需要耗费大量能源。当你这么做的时候，你消耗的能量已经超过了你在这个过程中所节省的能量。”

富士通表示，消费者可以用“持久”的碱性电池或充电电池代替便携式电池，从而减少浪费。尽管亚马逊声称正在努力关闭自己的垃圾回收循环，但在鼓励回收方面，它似乎比其他知名电池销售商做得更少。目前只有可充电电池包含回收信息，但亚马逊表示，它可能很快也会将这些信息包括在其一次性电池中。

与亚马逊的化石燃料联盟、虐待劳工和数十亿美元的军事合同相比，电池的影响可能显得无关紧要，但当亚马逊宣称自己会在气候变化方面做的更好的时候，这一点却很重要。今年9月，在数千名亚马逊员工要求公司采纳气候行动计划之后，首席执行官Jeff Bezos宣布了一项雄心勃勃的“气候承诺”。这一承诺意义重大，它将使亚马逊走上2040年实现零排放的道路，并在2030年之前在全公司范围内完全依赖可再生能源。

但隐藏在这一承诺背后的事实是，亚马逊才刚刚开始跟踪自己的碳足迹。2018年，亚马逊的碳足迹达到了惊人的4440万公吨，几乎相当于整个瑞士或丹麦的碳排放总量。亚马逊表示这个数字已经包含了产量，但其报告过于笼统，还将“商务旅行”和“亚马逊品牌产品制造”等不同的东西结合在“间接来源的排放”项目之下。也就是说，通过合并这些排放，亚马逊隐藏了这些数字中的哪一部分来自外包制造的下游。

Bateman说：“如果有什么区别的话，那就是亚马逊应该对其AmazonBasics供应链拥有更大的控制权。事实上，他们这么长时间没有这样做是有点可疑的。他们又不是新公司。”