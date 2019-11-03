NASA宇航员亲测有效：Timeshifter帮助预防“倒时差”

你是否厌倦了旅行中的昏昏欲睡？一款名为Timeshifter的自定义睡眠时间表可以调整人体内部时钟，这也许会推动旅游业的前进。

和戴着飞行面具或拆解金枪鱼三明治一样，晚上在机场戴墨镜会引来旅行者疑惑的目光。你以为别人认为你是一个意图遮掩自己的名人？其实大多数人可能在想，对于这个奇怪的人而言，他们才是名人。

事实上，这种行为只是在遵循指令。Timeshifter是一款经过NASA宇航员测试过的个性化时差应用程序，它要求我在上飞机前避免强光。在充满了荧光灯和显示屏的上海机场，这哪是一件容易的事。让我完全蒙住眼睛或者调暗机场的光线倒是会取得更好的效果，但这是不合理的，除非旅游业可以进行调整从而成为一个时间调控者。

哈佛医学院神经学家，同时也是医学副教授的Steve Lockley博士说：“我们的计划兼具实用性，所提供的建议可以让你在现实中实现。”十年来，这位著名的昼夜节律专家一直在为一级方程式赛车手和宇航员定制时差计划，经过努力，他和前美国国家航空航天局顾问共同开发了Timeshifter这款应用程序。

Lockley博士说：“当系统建议你避开光线时，这并不意味着要完全处于黑暗中或闭上眼睛，只要减小光线的强度就可以。而且系统不会建议你在晚上7点上睡觉的，因为你基本不会那样做，因此这样的建议是没意义的。”

个性化应用

Timeshifter是一款非常便于操作的应用程序，用户只需要输入完整的航班信息、生活习惯（早睡早起或者夜猫子）以及睡眠方式，睡眠方式则包括用户喜欢的入睡、起床时间以及褪黑素、咖啡等调节睡眠的方式。

之后，Timeshifter便会立即生成个性化的睡眠时间表。整个计划执行过程中会推送如下内容：在接下来6个小时里避免摄入咖啡因、让自己至少在30分钟内处于曝光状态、服用褪黑素等。用户可以在飞行前三天就开始执行计划，也可以在飞机起飞前开始执行，但是计划的内容会有所不同。该服务的费用为每次10美元或每年24.99美元。

该应用程序的独特之处在于它完全基于睡眠神经学，旨在将用户的内部时钟提前。Timeshifter联合创始人兼首席执行官Mickey Beyer-Clausen解释说，击败时差的方式是尽快将一个人的生物钟周期转移到新时区，但这不是百分之百适用的，因此Timeshifter针对同一行程可能会有数百种不同的计划，具体则取决于用户的睡眠方式以及他们开始使用应用程序的时间。

基于这种情况，丹麦企业家Beyer-Clausen在2017年推出这款APP时说道：“这不是用户可以学会的，所以用户每次旅行都需要定制个性化的计划。”

这款App需要精确把控两个因素，即时间和光照，Beyer-Clausen认为这就是睡眠行业的问题所在，大多数公司只会针对嗜睡等症状提出解决方案，而不是解决大脑昼夜节律错位这个根本问题。

Beyer-Clausen告诉我：“生物钟是人类进化的结果，地球每24小时环绕地球一圈，已经有几百万年的时间，这是不会改变的。”生物适应新环境的速度很慢，游客在开车或乘船游览时，昼夜节律会自然发生，而适应新时区则会更慢，因此当飞机将你快速带入新时区会打乱内部的生物钟。最近的研究则证明可以通过定制明/暗周期来加速人体适应新时区，从而弱化时差。

Beyer-Clausen解释说：“光线是非常强大的基础，如果你设定照明时间，再使用褪黑素，这会帮助你更快适应新时区。但是你必须在适当的时候服用褪黑素，人们经常会在这一点上犯错。”

现有的几款App，例如Jet Lag Rooster等并未考虑到昼夜节律的个性化定制，其它APP如Uplift则使用定时按摩来防止时差反应。

目前，Timeshifter受到了乐于在旅途中进行调节的商务旅行者和运动员的欢迎。这涉及到生产力的问题：2017年，一项针对40,000场美国职棒大联盟进行了20年的调查显示，如果一个团队跨越两三个时区参加比赛却没有调整睡眠时间，他们的平均表现会更差。

Beyer-Clausen指出，持续不断的旅行可能会让人面临更多的风险。时差反应不仅剥夺了旅行者与家人宝贵的团聚时间，还可能影响他们的健康。已经有研究证明，时差反应会让人面临与轮班工人相同的健康风险，例如糖尿病、中风以及某些癌症。极度疲惫的旅行者在出租汽车上昏昏欲睡的可能性也更高，21%的致命事故都是源于疲劳驾驶。

Beyer-Clausen说：“当睡眠与个人表现和安全联系起来时，无论是对个人、对公司或是对健康来说，结果都显得更加重要。”

这是一个对昼夜节律有好处的产业吗？

尽管Timeshifter的计划基于最新的睡眠科学，但是执行某些建议对部分人来说可能具有挑战性。10月份在新加坡举办的全球峰会上，与会人员均获得了免费会员资格，同一航班的参会者的计划形成了鲜明的对比。近20个人表示，如果严格执行自己的方案，就会取得很好的效果；还有四分之一的人表示，这个计划有点艰难；当然，也有人反映该APP指引他们在深夜继续熬几个小时。

我本人则在午夜的飞行中放弃了这个计划，因为它要求我熬夜五个小时，飞机关灯后，这太难了。

为此，Timeshifter建议通过看手机或笔记本电脑来吸收蓝光，但这对于那些在旅途中习惯性吃安眠药的人来说，就比较艰难了。

美国睡眠医学科学院研究员、睡眠障碍专科的临床心理学家Michael J. Breus博士说：“对于那些经常受时差困扰的人来说，Timeshifter会吸引他们，但是该APP需要具有一定的约束性，否则会让消费者失望。”

Timeshifter的投资者Breus也说到：“坦率的说，这是一条学习曲线，许多人会觉得很麻烦，他们可能觉得自己只要喝四杯鸡尾酒就好了。”

Timeshifter试图帮助用户遵守计划，该App设有实时客服程序，用户可以很轻松的获得相关建议，但是飞行中的用户就不容易得到帮助了。

当然，用户在适应时差上花的时间越多，就越能理解其中的关键点和使用经验。例如，App提示用户睡眠6个小时，但用户无法入睡，它就会建议用户使用睡眠面罩来闭眼。这是因为入睡过程中，比睡眠更重要的是避光。

目前，Timeshifter尚未完全融入旅游业。人们往往受到航空公司影响，而航空公司更关心的是让乘客上床睡觉而不是避免时差，即使在头等舱，也无法真正体验个性化计划。用餐时间安排不当和灯光昏暗只是困扰乘客的一小部分问题。

Beyer-Clausen说：“服务的重点应当是将你的生物钟尽快转换到新时区，这样你就可以自然睡眠、自然苏醒并且充满活力。”

现在已经有一些旅行品牌尝试昼夜节律。Timeshifter与六善集团合作，为宾客提供免费会员，与其他酒店的合作也即将开始。除此之外，这家初创企业还与美联航进行合作，并且同时在与其他十几家航空公司沟通合作问题，公司希望为旅客提供免费服务。

越来越多的酒店品牌希望通过个性化服务改善旅行体验，Timeshifter可能只是更多昼夜节律产品爆发的开始。Breus认为，一旦航空公司开始向客户提供Timeshifter，他们将需要解决一些新问题：如何帮助乘客遵守计划？如何改善乘客体验？

他预言说：“第一个吃螃蟹的人一定会居于领导者位置。”

Timeshifter最重要的任务是向人们传达调节睡眠和觉醒周期的重要性，从而帮助人们健康睡眠。尽管这家初创企业还没有发布睡眠产品，但公司会严格关注时差问题，教会人们制定稳定一致的睡眠时间表。

过去几年里，Beyer-Clausen发现睡眠健康问题逐渐进入公众话题中，因此他对产品的发展很乐观，现在已经有无数的工具、APP、监控设备、可爱的睡眠机器人和优化睡眠的房屋可以帮助人们养成更好的睡眠习惯。

Beyer-Clausen说：“一切都在朝着正确的方向发展，与五年前相比，人们对睡眠健康的了解更多了。尽管如此，当Timeshifter充当纪律委员的时候，还是有一些人会贪睡，他们会抱怨为什么不能在某个特定时间睡觉，然后五个小时后再醒来。当然是因为这对他不好，我们在一步步培养用户习惯。”