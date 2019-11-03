科技圈这些CEO最招人恨：脸书扎克伯格排在首位

对于脸书CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)来说，本周不是愉快的一周。

图：扎克伯格10月23日在美国众议院作证

政治人物、科技公司CEO同行、媒体记者和获得奥斯卡奖的剧作家，纷纷呼吁他改变允许政治人物在脸书广告中传播不真实信息的态度。

此前，脸书在用户隐私和个人数据安全方面多次出现重大失误，扎克伯格与民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）就分拆脸书、推出数字货币Libra的计划大打口水仗。

那么，除扎克伯格外，目前还有哪些科技公司CEO也“招人恨”呢？

桑达·皮查伊（Sundar Pichai）

图：皮查伊2018年12月11日在美国众议院司法委员会作证

与脸书一样，谷歌也通过大量工具收集用户个人资料——在谷歌地图中，即使应用被关闭，用户个人资料也会被收集，但皮查伊却不像扎克伯格那样“拉仇恨”。有许多人都吐槽称谷歌、苹果、脸书等科技巨头的成功，加重了旧金山的住房危机，但皮查伊的画像很少出现在抗议队伍中。对于对用户隐私侵犯、旧金山房租高、传媒产业滑坡不满的人来说，除扎克伯格外，皮查伊也是“罪魁祸首”。

蒂姆·库克（Tim Cook）

图：苹果CEO蒂姆·库克

在隐私方面，库克使苹果站到脸书/谷歌的“对面”，但是，库克也因设立在中国的工厂长久以来存在的加班、工资低等问题遭到吐槽。

杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)

图：亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)

亚马逊众多员工待遇问题困扰着贝佐斯，一名英国作家甚至发现亚马逊工作场所没有足够的厕所。另外，传统零售商也对亚马逊降价、鼓励用户通过其应用比较不同零售商商品颇为不满。一名冲浪爱好者在脸书上发帖称，“贝佐斯经常因摧毁小型商店，虽然获得丰厚利润，却想尽办法避税而拉仇恨，许多正常纳税的企业都认为这种做法是错误的。”

杰克·多尔西（Jack Dorsey）

图：Twitter CEO杰克·多尔西

宣布Twitter不再接受任何种类的政治广告，多尔西无疑是在“打脸”扎克伯格。唯一的问题是，多尔西是Twitter CEO，Twitter平台上各种消息满天飞，明显错误的消息和谎言得不到纠正。例如，美国总统特朗普就经常借Twitter抨击对手，许多言论都包含不实信息。营销顾问杰里米·佩珀（Jeremy Pepper）在脸书上发帖称，多尔西应该“因平台上虚假信息、种族主义泛滥以及回应热点问题拐弯抹角”而遭到批评。

萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）

图：微软CEO萨蒂亚·纳德拉

微软本周可谓春风得意，获得美国国防部价值100亿美元的软件合同。但微软获得这一合同是有争议的，遭到一个被称作“Microsoft Workers 4 Good”的员工团体的反对。今年早些时候，纳德拉被呼吁着手解决女性员工待遇、性别歧视和性骚扰问题。

特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)

图：前Uber CEO特拉维斯·卡兰尼克

早在扎克伯格“上位”前，这位前Uber CEO就是科技界最“招人恨”的人。他担任CEO期间，公司许多女性员工投诉性骚扰问题；在一段视频中，卡兰尼克责骂一名抱怨工资低的司机，于2017年6月被迫下课。卡兰尼克新创办一家名为Cloud Kitchens的外卖公司。

苏珊·沃西基（Susan Wojcicki）

图：Youtube CEO苏珊·沃西基

作为Youtube CEO，沃西基不仅为谷歌业绩做出重大贡献，也饱受争议。Youtube一直面临各种投诉，今年2月，它删除许多被发现存在侵犯儿童权益问题的频道。还有消息称，它今年将因侵犯儿童隐私被美国联邦贸易委员会罚款1.7亿美元。一些同性恋内容创作者称，他们创作的视频被不公平地边缘化了。保守派人士也攻击Youtube打压他们的内容。

埃隆·马斯克（Elon Musk）

图：特斯拉CEO埃隆·马斯克

马斯克被称作创新者、梦想家和实干家，帮助普及了电动汽车，也是太阳能电池的支持者，但他也与美国证券交易委员会存在争论、在视频中抽大麻，公布令人激动的新产品后却迟迟不能兑现承诺。

比尔·盖茨（Bill Gates）

图：前微软CEO比尔·盖茨

在1980年代，盖茨被认为是无情的竞争者，遭到美国政府的打压，微软甚至差点因此被分拆。目前，盖茨主要将时间花在其夫妇成立的一家基金会，目标是帮助战胜疾病，帮助穷人获得更好的教育和机会。现在，他已经不招人恨了。